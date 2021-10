Trung Quốc cảnh báo nguy cơ đại dịch kép vào mùa đông

Dân trí Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cảnh báo, "đại dịch kép" có thể xảy ra vào mùa đông khi mùa cúm bắt đầu trong khi nguy cơ số ca Covid-19 tăng.

Một nhân viên y tế ở Trung Quốc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân (Ảnh minh họa: VCG).

Báo Global Times dẫn thông báo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 15/10 đề nghị các địa phương ở nước này tăng cường các biện pháp phòng dịch khi mùa cúm đã bắt đầu khi số ca Covid-19 nhập khẩu vẫn có nguy cơ tăng.

Mùa thu và mùa đông là thời gian thường xảy ra các bệnh về hô hấp như cúm. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, diễn biến dịch cúm ở các tỉnh phía nam và phía bắc nước này kể từ tháng 3 đến nay cao hơn so với cùng kỳ năm 2020.

Trong khi đó, tình hình đại dịch Covid-19 toàn cầu vẫn đáng lo ngại, ca Covid-19 nhập cảnh vẫn phát sinh. Đó là lý do giới chức y tế Trung Quốc lo ngại một "đại dịch kép" vào mùa đông và mùa xuân tới.

Mặc dù tỷ lệ lây nhiễm cúm nói chung tương đối thấp trong mùa trước, các chùm ca bệnh vẫn xảy ra ở nhiều trường học, trung tâm chăm sóc trẻ em và các địa điểm khác. Ủy ban y tế Trung Quốc hối thúc các cơ sở như trung tâm chăm sóc trẻ em, trường học, viện dưỡng lão thực hiện trách nhiệm và tăng cường nỗ lực phát hiện, báo cáo và ứng phó các chùm ca bệnh sớm nhất có thể.

Ngoài ra, việc tiêm chủng ngừa cúm cũng được tăng cường cho đội ngũ nhân viên y tế, những người tham gia hoạt động quy mô lớn, nhân viên viện dưỡng lão, trung tâm chăm sóc trẻ em, trường học cũng như người cao tuổi, trẻ em và người mắc bệnh mãn tính.

Cơ quan Khí tượng Trung Quốc cuối tuần trước đưa ra "cảnh báo xanh" đầu tiên về đợt không khí lạnh do nhiệt độ giảm đột ngột ở nhiều khu vực của nước này. Sáng 17/10,nhiệt độ ở một số địa phương miền đông và miền trung Trung Quốc giảm xuống còn 10 độ C, trong khi nhiệt độ Bắc Kinh giảm xuống dưới 0 độ C, thấp nhất trong vòng 52 năm qua.

Về tình hình dịch Covid-19, Trung Quốc đến nay được cho là đã kiểm soát tốt các đợt dịch nhưng giới chức nước này vẫn kiên định theo đuổi chiến lược "Zero Covid" (đưa số ca nhiễm về 0) bằng các biện pháp quyết liệt như đóng cửa biên giới, hạn chế đi lại.

Chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Trung Quốc Chung Nam Sơn cho biết, Trung Quốc sẽ không nới lỏng hạn chế biên giới cho tới khi nào phần còn lại của thế giới có tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở mức thấp, số ca nhiễm ít hơn và tỷ lệ tiêm phòng vaccine Covid-19 cao, đặc biệt là ở các nước lớn. Đến nay, Trung Quốc đã gần đạt mục tiêu tiêm chủng ngừa Covid-19 đầy đủ các mũi cho 85% dân số nước này. Mặt khác, ông cũng cho rằng, những biện pháp phong tỏa và kiểm soát chặt chẽ không thể kéo dài quá lâu do những gánh nặng mà nó gây ra.

Nhiều nước đã bắt đầu mở cửa để chung sống an toàn với Covid-19, từ bỏ chiến lược "Không Covid-19" mặc dù chiến lược này từng giúp họ kiểm soát đại dịch.

Minh Phương

Theo Global Times