Iran bất ngờ ngừng tấn công, cảnh báo đanh thép Israel

Khói bốc lên ở Li Băng sau trận tập kích của Israel ngày 8/6 (Ảnh: Reuters).

“Lực lượng vũ trang hùng mạnh của Cộng hòa Hồi giáo Iran, để ủng hộ người dân Li Băng bị áp bức, đã đáp trả mạnh mẽ chế độ này (Israel)”, quân đội Iran cho biết trong một tuyên bố được hãng thông tấn Tasnim trích dẫn hôm nay 8/6.

“Nếu các hành động gây hấn và thù địch tiếp tục - kể cả ở miền nam Li Băng - thì các biện pháp nghiêm khắc và khốc liệt hơn nhiều so với trước đây sẽ được áp dụng”, quân đội Iran cảnh báo.

Tuyên bố của Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị Iran và Israel ngừng bắn ngay lập tức.

Tổng thống Trump cho biết Israel và Iran đang “tìm cách đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức” sau khi hai nước tấn công trả đũa lẫn nhau.

“Các cuộc đàm phán cuối cùng về “hòa bình” đang được tiến hành, trừ khi sự thiếu hiểu biết hoặc thiếu khôn ngoan cản trở. Lệnh phong tỏa sẽ vẫn được duy trì và có hiệu lực đầy đủ cho đến khi đạt được một “thỏa thuận cuối cùng”. Mọi việc nên diễn ra nhanh chóng”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Thông điệp của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau nhiều đợt tấn công của Iran nhắm vào Israel bắt đầu từ tối 7/6.

Tehran phóng tên lửa tấn công Israel - cuộc tấn công đầu tiên kể từ thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào đầu tháng 4 - để trả đũa cuộc tấn công của Israel vào thủ đô Beirut của Li Băng, nơi có lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Iran đã bắn gần 30 tên lửa đạn đạo kể từ cuộc tấn công đầu tiên của nước này. Lực lượng Houthi do Tehran hậu thuẫn ở Yemen cũng bắn thêm hai tên lửa khác, trong đó một quả bị đánh chặn và quả còn lại rơi xuống trước khi tới được lãnh thổ Israel.

Đáp lại, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã không kích vào nhiều địa điểm trên khắp Iran, bao gồm cả thủ đô Tehran.

Sau các đợt tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel, rạng sáng nay, IDF tiếp tục tập kích nhiều mục tiêu chủ chốt trên khắp miền tây Iran, bao gồm một nhà máy hóa dầu gần thành phố Mahshahr, nơi mà quân đội Israel xác nhận là được sử dụng để sản xuất tên lửa đạn đạo.

Hãng thông tin Fars thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, một số khu vực của cơ sở này đã bị hư hại trong cuộc không kích của Israel, và khu vực xung quanh đang được sơ tán.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm nay khẳng định Tehran chưa từ bỏ các cuộc đàm phán với Mỹ, sau khi Israel và Iran không kích lẫn nhau.

Ông cũng nói thêm rằng Iran chưa rời bỏ “chiến trường”.

“Ngoại giao và quốc phòng là hai nhánh của sức mạnh quốc gia. Chúng tôi chưa rời bỏ chiến trường cũng như chưa từ bỏ bàn đàm phán”, ông Pezeshkian nhấn mạnh.

Tehran nhiều lần tuyên bố bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Mỹ và Israel sẽ phụ thuộc vào việc duy trì lệnh ngừng bắn ở Li Băng.

Trưởng đoàn đàm phán hòa bình của Iran, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Baqer Qalibaf, cho biết các căn cứ của Mỹ và tài sản của Israel là mục tiêu hợp pháp của Iran vì các hành động gây hấn "vi phạm các thỏa thuận về Li Băng”.