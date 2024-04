Triều Tiên chuẩn bị cho vụ phóng vệ tinh do thám mới

Rocket mang theo vệ tinh trinh sát của Triều Tiên được phóng đi hôm 21/11/2023 (Ảnh: Reuters).

"Mặc dù các hoạt động chuẩn bị phóng vệ tinh quân sự bổ sung của Triều Tiên liên tục bị phát hiện, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy vụ phóng vệ tinh sắp xảy ra", Đại tá Lee Sung-jun, người phát ngôn của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 22/4.

"Thật khó để dự đoán thời điểm, nhưng chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động như vậy", ông Lee nói thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik cho biết nhiều khả năng Triều Tiên có thể tiến hành phóng vệ tinh trong tháng này nếu hoàn thành việc cải thiện hiệu quả của vệ tinh.

Tháng 11 năm ngoái, Bình Nhưỡng đã phóng thành công vệ tinh do thám quân sự đầu tiên vào quỹ đạo. Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ phóng thêm ba vệ tinh do thám trong năm nay.

Các quan chức Seoul suy đoán Triều Tiên có thể đã đạt được tiến bộ trong chương trình không gian với sự hỗ trợ công nghệ từ Nga sau hội nghị thượng đỉnh hiếm hoi giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 9 năm ngoái.

Hàn Quốc đã phóng vệ tinh do thám quân sự thứ hai vào vũ trụ hôm 8/4 theo kế hoạch mua 5 vệ tinh do thám quân sự vào năm 2025 để giám sát Triều Tiên tốt hơn. Seoul lần đầu tiên phóng một vệ tinh do thám vào tháng 12 năm ngoái.