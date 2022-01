Tranh cãi món phở tái của nhà hàng Việt ở Mỹ

Món phở tái của nhà hàng Pho Real Kitchen and Bar tại Mỹ (Ảnh: Pho Real Kitchen and Bar/Facebook).

Theo trang We Are Iowa, Pho Real Kitchen and Bar, một nhà hàng phở Việt Nam tại thành phố Des Moines, bang Iowa, Mỹ đã nhận được email từ một khách hàng phàn nàn về túi thịt bò còn sống trong đơn hàng phở giao tận nhà.

Vy Nguyen, quản lý tiệm phở của gia đình, chia sẻ rằng nhà hàng gần đây đã nhận được những nhận xét và đánh giá tiêu cực từ những thực khách không hiểu về cách chế biến phở. Hầu hết ý kiến chỉ trích đều tập trung vào món ăn và văn hóa Việt Nam.

Vy Nguyen chia sẻ rằng Pho Real Kitchen and Bar là niềm tự hào của cô và gia đình. Họ coi đó là niềm hãnh diện khi có thể chia sẻ văn hóa Việt Nam với cộng đồng địa phương thông qua các món ăn.

Đây là lý do Vy Nguyen cảm thấy cần phải công khai email mà nhà hàng nhận được gần đây, trong đó khách hàng chỉ trích nhà hàng của cô là "lười biếng", "gây nguy hiểm" và cho rằng món phở là "vi phạm quy định về y tế" khi không nấu chín thịt bò.

"Họ nói rằng chúng tôi lười biếng và điều đó khiến tôi rất bức xúc. Tôi hiểu bố mẹ tôi. Họ làm việc 12-13 giờ một ngày", Vy cho biết.

Vy cũng giải thích rằng nhà hàng chuẩn bị các món ăn phục vụ mang về theo phương pháp truyền thống của Việt Nam. Theo đó, món phở tái thường phục vụ những lát thịt bò sống thái mỏng, sau đó phần thịt này sẽ sử dụng cùng nước dùng được đun nóng.

"Chúng tôi nhận ra rằng không phải ai cũng biết cách chế biến món phở tại nhà khi họ đặt món ăn này mang về, vì nhiều người bối rối khi thấy gói thịt còn sống. Chúng tôi hiểu rằng không phải ai cũng muốn nấu thêm khi họ đặt đồ ăn mang về, nhưng phở vốn không phải là món ăn phục vụ mang về, đặc biệt là ở Việt Nam, trước khi có dịch vụ giao đồ ăn. Chúng tôi cũng hiểu việc bạn cảm thấy không muốn rời khỏi nhà để đến nhà hàng, đó là lý do chúng tôi sẽ hướng dẫn cách chuẩn bị phở tại nhà đúng cách!", nhà hàng phản hồi.

Vy cũng cho biết, mặc dù gia đình cô thích phục vụ các món ăn Việt Nam theo cách truyền thống, nhưng thực khách có thể đưa ra yêu cầu với nhà hàng, chẳng hạn làm chín thịt trước khi phục vụ.

Nhà hàng cũng đăng một số hướng dẫn về cách chuẩn bị phở đúng cách trên trang Facebook chính thức.

"Vui lòng gọi điện và hỏi lại nếu bạn vẫn còn thắc mắc! Nhưng việc gọi điện và quát mắng nhân viên của chúng tôi vì điều mà bạn không hiểu thì không bao giờ chấp nhận được. Việc chê bai món ăn của chúng tôi khi bạn không thích hoặc chỉ đơn giản là chưa hiểu về nó, là sự xúc phạm và thiếu tế nhị đối với văn hóa của chúng tôi", bài viết trên Facebook của nhà hàng nêu rõ.

"Có thể có một món ăn nào đó không dành cho bạn, nhưng đối với nhiều người khác, đó là niềm an ủi, đó là món ăn của cha mẹ, của quê hương. Chúng tôi sẽ luôn phục vụ phiên bản chân thực nhất trong món ăn của chúng tôi và nếu nó không phải dành cho bạn, còn rất nhiều nhà hàng khác ngoài kia để bạn thử!", bài viết nhấn mạnh.