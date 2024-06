Tổng thống Ukraine lên tiếng về khả năng ngừng bắn với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Kyiv Independent).

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Guardian được công bố hôm 1/6, Tổng thống Zelensky bác bỏ quan điểm cho rằng Ukraine sẽ được hưởng lợi từ việc ngừng bắn. Theo ông, kịch bản này sẽ cho phép Nga tập hợp lại lực lượng và củng cố thêm sức mạnh.

"Nga cần nghỉ ngơi để ổn định vị thế trên chiến trường. Nga có nhiều thiết bị hơn chúng tôi, nhưng họ cũng có những thiếu sót. Họ thiếu binh lính có kinh nghiệm, đạn pháo và tên lửa. Vì vậy, việc ngừng bắn chắc chắn sẽ có lợi cho Nga, chắc chắn không phải cho chúng tôi", ông Zelensky nhận định.

Theo ông Zelensky, nếu Nga có thể củng cố lại lực lượng của mình trong thời gian tạm dừng giao tranh, nước này có thể trở nên đủ mạnh để đưa ra tối hậu thư cho Ukraine như nhượng lại lãnh thổ, cam kết không tham gia các liên minh, hoặc các điều kiện không mong muốn khác.

"Khi (Tổng thống Nga Vladimir Putin) có được sức mạnh, ông ấy có thể đưa ra tối hậu thư: (buộc Ukraine) công nhận tất cả các vùng lãnh thổ bị kiểm soát, đứng ngoài NATO, quên đi việc gia nhập (Liên minh) châu Âu. Và sẽ có nhiều điều kiện như vậy được đưa ra, tùy thuộc vào sức mạnh của Nga vào thời điểm đó. Vì vậy, ngừng bắn là một cái bẫy", Tổng thống Zelensky cảnh báo.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Ukraine được đưa ra sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể chấm dứt xung đột Nga - Ukraine trong vòng 24 giờ nếu được bầu làm tổng thống, song không nêu rõ các bước để đạt được thỏa thuận hòa bình giữa hai nước.

Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa cũng nói rằng cả Moscow và Kiev đều "muốn giữ thể diện và muốn có một lối thoát". Theo ông Trump, người Ukraine ở các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát sẽ ổn định khi các khu vực này trở thành một phần của Nga, Washington Post đưa tin vào tháng 4.

Tổng thống Zelensky cho biết ông không tin ông Trump muốn được nhớ đến là "kẻ thua cuộc" trước Nga trong cuộc chiến.

Ông Zelensky đặt ra một kịch bản, trong đó ông Trump, với tư cách là tổng thống Mỹ, quyết định chấm dứt chiến tranh.

"Bằng cách nào đó, thông qua đối thoại, ông ấy có thể nhận được sự xác nhận từ ông Putin rằng chiến tranh đã kết thúc. Và thế là xong. Khi đó, người Ukraine sẽ không chấp nhận điều này, nhưng ông ấy có thể nói: "Vậy thôi, tôi sẽ không viện trợ cho các bạn, không vũ khí, không tài chính". Ông ấy có thể đàm phán với một số đối tác và họ cũng có thể dừng lại việc viện trợ", ông Zelensky nói thêm.

Ukraine đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu, dự kiến được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 15-16/6. Cho đến nay, khoảng 90 quốc gia đã xác nhận tham gia sự kiện này.

Tổng thống Zelensky cho biết ông hy vọng hội nghị sẽ giải quyết một số lĩnh vực quan trọng như an ninh năng lượng, trao đổi tù nhân, trao trả trẻ em bị trục xuất, an ninh lương thực toàn cầu và các chủ đề khác. Một trong những yếu tố then chốt của công thức hòa bình 10 điểm do ông Zelensky đưa ra là việc Nga rút hoàn toàn quân khỏi Ukraine. Tuy nhiên, Moscow không công nhận công thức này.