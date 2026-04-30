Tổng thống Trump xem xét phương án quân sự với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth (Ảnh: PA).

Axios đưa tin, các quan chức Lầu Năm Góc, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Brad Cooper, sẽ tham gia vào buổi báo cáo Tổng thống Donald Trump về các phương án quân sự với Iran.

Ông Trump thường xuyên được cập nhật về các kế hoạch quân sự. Tuy nhiên, buổi báo cáo này là dấu hiệu cho thấy ông Trump đang để ngỏ các lựa chọn của mình khi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột đang diễn ra chậm chạp.

Hiện tại, theo các nguồn tin, Tổng thống Trump đang kiên trì thực hiện chiến lược được thiết kế nhằm gây ra càng nhiều tổn thất kinh tế cho Iran càng tốt, với hy vọng buộc Tehran trở lại bàn đàm phán mà không cần phải nối lại các cuộc tấn công quân sự.

Các nguồn tin thạo tin về các cuộc thảo luận cho biết, trong những ngày gần đây, ông đã nói với các cố vấn hàng đầu rằng ông muốn duy trì phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran. Đội ngũ của ông đã bắt đầu đặt nền móng cho việc gia hạn này, bao gồm cả việc đóng cửa dài hạn eo biển Hormuz.

"Lệnh phong tỏa rất hiệu quả. Giờ đây, họ phải đầu hàng, đó là tất cả những gì họ phải làm. Họ chỉ cần nói bỏ cuộc", Tổng thống Trump nói với các phóng viên hôm 29/4.

Trong khi Lầu Năm Góc tiếp tục chuẩn bị cho trường hợp Tổng thống quyết định nối lại chiến dịch ném bom, các nguồn tin thạo tin cho biết ông Trump từ lâu đã ra dấu hiệu nội bộ rằng ông muốn đạt được một thỏa thuận với Iran và tránh các cuộc tấn công quân sự trực tiếp xa hơn.

Lệnh ngừng bắn hiện tại là vô thời hạn, và ông Trump cho biết ông không cảm thấy áp lực về thời gian để đạt được một thỏa thuận.

Trong khi đó, ông Trump coi lệnh phong tỏa là quân bài hiệu quả nhằm gây sức ép với Iran.

Mỹ được cho là hiện có 3 tàu sân bay và 15 tàu khu trục trong khu vực tham gia vào chiến dịch phong tỏa hàng hải đối với Iran.

Tuy nhiên, tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford của Mỹ sẽ lên đường trở về nước sau một đợt triển khai lập kỷ lục kéo dài khoảng 300 ngày.

Hai tàu sân bay khác của Mỹ còn ở lại Trung Đông gồm USS George H.W. Bush và USS Abraham Lincoln.

Hiện chưa rõ các bước đi tiếp theo của chính quyền Tổng thống Trump, song phía Iran được cho là sẽ gửi một đề xuất mới cho Mỹ vào ngày mai sau khi đề xuất mới đây không được chấp thuận. Đề xuất mà Iran đưa ra hồi đầu tuần và gửi đến Mỹ thông qua trung gian được cho là bao gồm chấm dứt các hành động thù địch, lùi đàm phán hạt nhân với Mỹ sang giai đoạn sau.

Iran chưa bình luận về thông tin này, song Tư lệnh không gian vũ trụ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Majid Mousavi cho biết, quân đội Iran sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công của Mỹ bằng "những đòn tấn công kéo dài và đau đớn".

"Chúng tôi đã thấy những gì xảy ra với các căn cứ của các vị trong khu vực, tàu chiến của các vị cũng sẽ đối mặt với số phận tương tự. Chúng tôi sẽ đáp trả các hoạt động của kẻ thù bằng những đòn tấn công kéo dài và đau đớn, ngay cả khi các cuộc tấn công của Mỹ chỉ diễn ra ngắn gọn và chớp nhoáng”, ông nói.