Tổng thống Trump: Iran muốn mở lại eo biển Hormuz “sớm nhất có thể”

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong bài viết trên mạng xã hội hôm 28/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran đang trong “tình trạng sụp đổ” và Tehran đã yêu cầu Washington mở lại eo biển Hormuz trong thời gian “sớm nhất có thể”.

“Iran vừa thông báo với chúng tôi rằng họ đang trong “tình trạng sụp đổ”. Họ muốn chúng tôi “mở lại eo biển Hormuz” sớm nhất có thể, khi họ đang cố gắng giải quyết tình hình lãnh đạo của mình (mà tôi tin rằng họ sẽ làm được!)", Tổng thống Trump cho biết.

Ông Trump không cung cấp chi tiết về thông tin này, và hiện chưa có xác nhận từ các quan chức Iran.

Cùng ngày, ông Saeed Siah-Sarani, quan chức Lực lượng Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố sẽ không có lô dầu nào đi qua eo biển Hormuz nếu Mỹ vẫn duy trì các biện pháp phong tỏa hàng hải với Iran.

Phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Qom, ông Siah-Sarani nói rằng Iran sẽ không cho phép “dù chỉ một lít dầu” đi qua tuyến đường thủy chiến lược này trong điều kiện như vậy.

“Chúng tôi đang nắm quyền kiểm soát (eo biển Hormuz)”, ông nói, đồng thời cho biết lực lượng Iran sẵn sàng hành động và bảo vệ đất nước trên bộ, trên biển và trên không.

Ông khẳng định eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự quản lý của Iran, và các tàu thuyền phải tuân thủ các quy định của Iran, bao gồm cả các tuyến đường vận chuyển đã được Iran chỉ định.

Quan chức Iran cho rằng lệnh “phong tỏa hải quân” với Iran không hiệu quả.

Ông nói thêm rằng những diễn biến ở eo biển Hormuz cho thấy ảnh hưởng ngày càng tăng của Iran, đồng thời cho rằng sự hiện diện của Mỹ ở Vùng Vịnh có thể sẽ chấm dứt.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến hàng hải năng lượng quan trọng nhất thế giới, với khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu đi qua đây mỗi ngày.

Hoạt động giao thông qua tuyến đường thủy này đã bị gián đoạn kể từ đầu tháng 3 sau khi chiến sự Iran bùng nổ.

Tổng thống Trump từng tuyên bố Iran muốn mở cửa eo biển Hormuz ngay lập tức vì “thiếu tiền trầm trọng”.

“Iran đang sụp đổ về mặt tài chính! Họ muốn eo biển Hormuz được mở cửa ngay lập tức - đang thiếu tiền trầm trọng! Mất 500 triệu USD mỗi ngày. Quân đội và cảnh sát phàn nàn rằng họ không được trả lương. SOS!”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 22/4.

Trong bài viết trước đó trên Truth Social, ông Trump cũng tuyên bố Iran cuối cùng vẫn muốn eo biển Hormuz được mở cửa trở lại, nhưng lập luận rằng việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran sẽ làm suy yếu triển vọng của một thỏa thuận hòa bình, trừ khi Mỹ “phá hủy” phần còn lại của Iran.

Tổng thống Trump cho biết Iran “không muốn eo biển Hormuz bị đóng cửa”. Thay vào đó, ông cho rằng “Iran muốn mở cửa eo biển để kiếm được 500 triệu USD mỗi ngày” vì đây là “số tiền họ sẽ mất nếu eo biển bị đóng cửa”.

Theo Tổng thống Mỹ, Iran đang mất “500 triệu USD mỗi ngày” do lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran. Ông Trump cũng cảnh báo Iran đang đối mặt với “thảm họa kinh tế”.

Tehran hiện coi khả năng điều tiết giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz là điều thiết yếu để khôi phục khả năng răn đe và duy trì đòn bẩy chiến lược lâu dài.

Ngày 17/4, Iran tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz cho vận tải thương mại, vài tuần sau khi khu vực này bị đóng cửa đối với các tàu thuyền liên quan đến Mỹ và các đồng minh. Tuy nhiên, Tehran sau đó đóng cửa eo biển trở lại, với lý do Mỹ vẫn tiếp tục chiến dịch phong tỏa các cảng của Iran.