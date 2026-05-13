Tổng thống Trump vạch rõ "lằn ranh đỏ", cảnh báo tiếp tục phong tỏa Iran

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social ngày 12/5, Tổng thống Donald Trump chỉ trích các kênh truyền thông khi đưa tin rằng Iran đang vượt trội hơn Mỹ về mặt quân sự.

“Khi các phương tiện truyền thông giả mạo nói rằng Iran đang làm tốt về mặt quân sự trong việc chống lại chúng ta, đó là hành vi phản quốc vì đó là một tuyên bố sai sự thật, thậm chí là vô lý. Họ đang tiếp tay cho đối thủ! Tất cả những gì họ làm là trao cho Iran hy vọng mơ hồ mà vốn không có”, Tổng thống Trump cho biết.

Tổng thống Trump cho biết hải quân Iran từng có 159 tàu chiến, nhưng hiện tại “tất cả đều nằm dưới đáy biển”.

“Họ không còn hải quân, không quân đã biến mất, toàn bộ công nghệ cũng không còn, các “lãnh đạo” của họ đã không còn nữa, và đất nước đang trong tình trạng thảm họa kinh tế”, ông Trump nhấn mạnh.

Lệnh phong tỏa hiệu quả 100%

Cùng ngày, trong cuộc trao đổi với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cũng nói rằng cuộc chiến Iran sẽ sớm kết thúc.

“Ngay sau khi cuộc chiến này kết thúc, điều đó sẽ không còn lâu nữa, các bạn sẽ thấy giá dầu giảm và thị trường chứng khoán sẽ tăng vọt”, ông nói với các phóng viên.

“Có hàng trăm tàu ​​chở đầy dầu muốn rời cảng. Ngay khi chúng rời đi, chúng ta sẽ có một lượng dầu dồi dào, và lạm phát sẽ giảm mạnh”, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Theo Tổng thống Trump, “hải quân Iran không còn, không quân của họ cũng không còn, mọi yếu tố trong cỗ máy chiến tranh của họ đều không còn”.

Khi được hỏi liệu ông có nghĩ rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo mà ông sẽ gặp vào cuối tuần này tại Trung Quốc, có thể giúp đỡ gì trong vấn đề Iran hay không, Tổng thống Trump trả lời: “Không, tôi không nghĩ chúng ta cần bất kỳ sự giúp đỡ nào về vấn đề Iran. Chúng ta sẽ chiến thắng bằng cách này hay cách khác. Chúng ta sẽ chiến thắng một cách hòa bình hoặc bằng cách nào đó”.

Ông cũng nhắc lại tuyên bố của mình rằng Mỹ đã đánh bại quân đội Iran “một cách rất triệt để”, đồng thời nói thêm rằng việc phong tỏa các cảng của Iran “hiệu quả 100%”.

Mỹ hiện vẫn duy trì lệnh phong tỏa hải quân với các cảng của Iran và theo dõi chặt chẽ hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.

“Dù bằng cách nào đi nữa, mọi việc sẽ diễn ra rất tốt đẹp”, ông nói trước khi rời Washington.

"Lằn ranh đỏ" của Mỹ

Phát biểu với các phóng viên trước khi rời Washington, Tổng thống Trump đã vạch ra "lằn ranh đỏ" đối với việc Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ông Trump cho biết, Mỹ đang duy trì lập trường cứng rắn trong các cuộc đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của nước này,

Khi được hỏi liệu ông có “lằn ranh đỏ” nào để chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn với Iran hay không, ông Trump nói: “Chúng tôi sẽ xem xét, và chúng tôi sẽ suy nghĩ về điều đó trên chuyến bay (đến Trung Quốc), và chúng tôi sẽ suy nghĩ về điều đó trong thời gian tới”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Đây từng được xem là "lằn ranh đỏ" với Tổng thống Trump trong vấn đề Iran.

“Nếu Iran có vũ khí hạt nhân, cả thế giới sẽ gặp rắc rối. Họ sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Họ biết điều đó. Họ đã đồng ý với điều đó”, ông Trump tuyên bố.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố đề xuất hòa bình mới nhất từ phía Iran "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Tuyên bố trên được đưa ra không lâu sau khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin Tehran đã gửi đề xuất mới nhất thông qua bên trung gian Pakistan.

Giới chức Iran không nói rõ về những gì có trong bản đề xuất. Tuy nhiên, truyền thông nước này cho biết, văn bản nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của Iran trong việc chấm dứt xung đột, cần có các đảm bảo ngăn chặn nguy cơ Iran bị tấn công trở lại.

Ngoài ra, văn bản của Iran nhấn mạnh sự cần thiết của việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ và quyền quản lý của Iran đối với eo biển Hormuz, tùy thuộc vào việc thực hiện một số cam kết nhất định từ phía Mỹ.

Theo trang tin IRIB, đề xuất của Iran cũng tập trung vào việc chấm dứt cuộc chiến của Mỹ và Israel trên tất cả các mặt trận, đặc biệt là tại Li Băng.

Việc giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran trong khoảng thời gian 30 ngày cũng là một phần trong văn bản của phía Iran.

Tuy nhiên, ở giai đoạn này, Iran không đưa ra đề nghị đàm phán về chương trình hạt nhân. Trong khi đó, Mỹ nhiều lần kêu gọi Iran giải quyết vấn đề hạt nhân trước để chấm dứt xung đột.