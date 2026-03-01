Tổng thống Trump tuyên bố đang đàm phán với quan chức cấp cao Iran

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf (Ảnh: Getty).

Tổng thống Donald Trump ngày 30/3 xác nhận Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf là quan chức thuộc chính quyền Iran mà Washington đã liên lạc trong những tuần gần đây.

Tổng thống Trump nói với báo New York Post rằng “trong khoảng một tuần nữa” ông sẽ biết liệu ông Ghalibaf có phải là người mà Mỹ thực sự có thể hợp tác hay không.

Trong vài tuần qua, ông Ghalibaf được cho là quan chức cấp cao bên phía Iran mà Mỹ tìm cách liên lạc, bất chấp lập trường cứng rắn và mối quan hệ của ông với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Tuy vậy, các quan chức Mỹ vẫn tránh nêu tên Chủ tịch Quốc hội Iran.

Giới chuyên gia nhận định ông Ghalibaf là một trong số ít nhân vật có thể thuyết phục giới lãnh đạo và phe cứng rắn Iran chấp nhận một thỏa thuận, nhờ uy tín lớn trong giới an ninh.

Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf đang đảm nhận vai trò ngày càng trung tâm, khi những cuộc không kích của Israel và Mỹ lần lượt loại bỏ các nhân vật lãnh đạo chính trị của Iran. Ông được cho là một nhân vật then chốt vào thời điểm mang tính quyết định.

Một quan chức Israel và một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, ông Ghalibaf đã đại diện Iran tiến hành đàm phán với Mỹ khi xung đột leo thang.

Ông Ghalibaf, cựu chỉ huy IRGC, cựu thị trưởng Tehran, cựu tư lệnh cảnh sát quốc gia và cựu ứng viên tổng thống, hiện là mắt xích quan trọng giữa các giới tinh hoa chính trị, an ninh và tôn giáo.

Ông Ghalibaf từ lâu được coi là người thân cận của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei và là đồng minh thân tín của Lãnh tụ Tối cao mới Mojtaba Khamenei.

Trong các phát biểu công khai, ông thể hiện sự thách thức đối với Israel và Mỹ, cam kết trả đũa các cuộc tấn công của họ.

Mặc dù vậy, ông Ghalibaf cũng xây dựng hình ảnh như một người có thể hiện đại hóa và thực dụng. Lập trường này có thể đã giúp ông trở thành một ứng viên phù hợp cho các cuộc đàm phán hậu trường với Washington khi xung đột tiếp diễn, mặc dù Tehran khẳng định chưa có đàm phán nào.

Cho đến nay, phía Mỹ và Iran liên tiếp phát tín hiệu trái chiều về các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định lại rằng Iran chưa từng có bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Mỹ.

“Những gì đã được thảo luận là những thông điệp mà chúng tôi nhận được thông qua các bên trung gian, nói rằng Mỹ muốn đàm phán. Iran đã nêu rõ lập trường của mình ngay từ đầu, và chúng tôi biết rất rõ khuôn khổ mà chúng tôi đang xem xét. Những thông tin được chuyển đến chúng tôi là những yêu cầu quá mức và vô lý”, người phát ngôn nói thêm.

Pakistan, nước được xem là bên trung gian tiềm năng giữa Washington và Tehran, đã tổ chức cuộc họp 4 bên với Ả rập Xê út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập vào ngày 29/3, nhưng dường như không có kết quả đáng kể nào đạt được từ các cuộc đàm phán và xung đột không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tuần trước, Mỹ đã đề xuất với Iran một thỏa thuận ngừng bắn 15 điểm, bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz và hạn chế chương trình hạt nhân của Iran, nhưng Tehran đã bác bỏ kế hoạch này và đưa ra các phương án thay thế. Iran muốn Israel ngừng tấn công các đồng minh của Iran trong khu vực, điều mà Israel khó có thể đồng ý.