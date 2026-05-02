Tổng thống Trump nói về chiến thắng sau tuyên bố chấm dứt xung đột với Iran

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở West Palm Beach, Florida vào ngày 1/5 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Donald Trump ngày 1/5 tuyên bố, ông coi việc bất kỳ ai nói rằng Mỹ không giành “chiến thắng” trong cuộc xung đột với Iran là “phản quốc”, bất chấp việc trước đó ông đã thông báo với quốc hội rằng cuộc xung đột này đã “chấm dứt”.

“Chúng ta lại thấy phe cánh tả cực đoan nói rằng: “Chúng ta không chiến thắng”. Thật không thể tin nổi. Họ (Iran) không còn quân đội nữa. Tuyên bố như vậy là phản quốc. Các bạn muốn biết sự thật, đó chính là phản quốc”, ông Trump nói trong bài phát biểu tại bang Florida.

Đề cập đến chiến dịch quân sự chớp nhoáng tại Venezuela hồi tháng 1, mô tả đây là “một trong những chiến dịch quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử”, Tổng thống Trump nói rằng ông không muốn nói quá sớm về chiến thắng ở Iran.

“Chúng ta đang làm tốt gần như vậy ở Iran. Nhưng tôi không muốn nói về điều đó cho đến khi công việc hoàn thành”, ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ đã phá hủy hải quân Iran và nhấn mạnh sự hiệu quả của việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran. Tuy vậy, Iran tuyên bố vẫn duy trì kiểm soát đối với eo biển Hormuz.

Phát biểu tại sự kiện ở Florida, ông Trump cũng khẳng định Mỹ có “quân đội tuyệt vời, Hải quân tuyệt vời”.

Tổng thống Trump nhắc lại việc lực lượng Mỹ gần đây đã nổ súng vào phòng máy của một con tàu đang cố gắng đâm vào “bức tường sắt”. Ông dường như đang ám chỉ đến việc tàu USS Spruance của Mỹ chặn bắt tàu hàng Touska mang cờ Iran khi phương tiện này đang di chuyển về phía một cảng của Iran, vi phạm lệnh phong tỏa của Washington.

“Chúng tôi đổ bộ lên tàu và kiểm soát con tàu. Chúng tôi tiếp quản hàng hóa, tiếp quản dầu. Đó là một vụ làm ăn rất hời”, Tổng thống Trump nói, đồng thời ví hoạt động này “giống như cướp biển”.

Vào thời điểm vụ bắt giữ tàu hàng xảy ra, quân đội Iran cũng chỉ trích hành động của Mỹ là “cướp biển”.

Theo đài truyền hình nhà nước Iran IRIB, quân đội Iran tuyên bố vào thời điểm đó: “Chúng tôi cảnh báo rằng lực lượng vũ trang Iran sẽ sớm đáp trả và phản công lại hành động cướp biển vũ trang của Mỹ”.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Tổng thống Trump gửi thư đến quốc hội khẳng định cuộc chiến với Iran “đã chấm dứt”.

Bức thư nêu rõ: "Vào ngày 7/4, tôi đã ra lệnh ngừng với Iran trong 2 tuần. Lệnh ngừng bắn này kể từ đó đã được gia hạn. Đã không có cuộc đấu súng nào giữa lực lượng Mỹ và Iran kể từ ngày 7/4. Các hành động thù địch bắt đầu vào ngày 28/2 đã chấm dứt”.

Hiến pháp Mỹ quy định chỉ quốc hội, chứ không phải tổng thống, mới có quyền tuyên chiến, nhưng hạn chế đó không áp dụng cho các hoạt động ngắn hạn hoặc để chống lại một mối đe dọa tức thời.

Theo Nghị quyết Quyền hạn Chiến tranh năm 1973, Tổng thống Mỹ chỉ có thể tiến hành hành động quân sự trong 60 ngày trước khi phải chấm dứt nó, trừ khi yêu cầu quốc hội cấp phép hoặc đề nghị gia hạn thêm 30 ngày rút quân một cách an toàn.

Hiện chưa rõ bước đi tiếp theo của chính quyền Tổng thống Trump sau khi Iran được cho là đã gửi đề xuất hòa bình mới cho Mỹ thông qua trung gian Pakistan.

Các quan chức Iran đang yêu cầu chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến này trên mọi mặt trận, đi kèm với những đảm bảo rằng xung đột sẽ không tái diễn và họ sẽ không bị tấn công một lần nữa. Họ cũng đang gắn kết bất kỳ tiến triển nào với việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran.