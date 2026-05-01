Iran đưa ra đề xuất mới nhất về đàm phán chấm dứt xung đột với Mỹ

Phái đoàn Iran tham gia cuộc đàm phán với Mỹ tại Pakistan (Ảnh: RT/X).

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin, Iran đã gửi đề xuất mới nhất qua trung gian hòa giải Pakistan về việc đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột.

Theo IRNA, Tehran đã chuyển văn bản đề xuất mới nhất vào tối 30/4 cho Pakistan với tư cách là bên trung gian trong các cuộc đàm phán với Mỹ.

Hiện vẫn chưa rõ nội dung đề xuất là gì và liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có chấp nhận hay không.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình tối 30/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết việc chấm dứt xung đột và hòa bình bền vững là những ưu tiên của Tehran trong các cuộc đàm phán với Washington.

Ngày 8/4, sau 40 ngày xung đột bùng nổ, một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời do Pakistan làm trung gian đã có hiệu lực. Iran và Mỹ sau đó đã tổ chức một vòng đàm phán căng thẳng tại Islamabad vào ngày 11/4 nhằm đạt được một thỏa thuận lâu dài.

Cuộc đàm phán kéo dài 21 giờ mà không đạt được thỏa thuận nào. Iran cho rằng Mỹ đã đưa ra những “yêu cầu quá đáng” và kiên quyết giữ lập trường vô lý.

Tổng thống Trump ngày 21/4 tuyên bố sẽ gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran. Thỏa thuận ngừng bắn trước đó có hiệu lực trong 2 tuần.

Các quan chức Iran cho biết Washington nên dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran trước khi bắt đầu vòng đàm phán mới. Tehran cũng khẳng định chừng nào lệnh phong tỏa vẫn còn hiệu lực, họ không có ý định mở lại eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump ngày 30/4 cho biết ngoài ông và một số ít người khác, không ai biết tình trạng đàm phán với Iran ra sao. Tuyên bố này dường như ám chỉ rằng các cuộc đàm phán với Iran vẫn diễn ra, dù nhìn bên ngoài có vẻ đang bế tắc.

Khẳng định Tehran rất muốn đạt được thỏa thuận, Tổng thống Trump nói rằng lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của ông đang hoạt động theo đúng kế hoạch.

Tổng thống Trump dường như bác bỏ khả năng ông sẽ chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn hiện tại.

Trong bối cảnh đàm phán với Mỹ bế tắc, các nguồn tin từ Iran đầu tuần này đã tiết lộ đề xuất mới của Tehran, trong đó Tehran đề nghị tạm gác lại việc thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran cho đến khi xung đột kết thúc và các tranh chấp về vận tải hàng hải từ Vùng Vịnh được giải quyết.

Điều này khó có thể làm hài lòng Washington, vì Mỹ nhiều lần khẳng định các vấn đề hạt nhân phải được xử lý ngay từ đầu.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cho biết Mỹ vẫn đang tham gia đàm phán với Iran và sẽ “không bị thúc ép để đưa ra một thỏa thuận tồi”.

“Tổng thống sẽ chỉ tham gia vào một thỏa thuận đặt an ninh quốc gia Mỹ lên hàng đầu, và ông đã nêu rõ rằng Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân”, bà nói.

Các nguồn tin cho biết tiến trình hòa bình vẫn tiếp diễn và có nhiều biến động, phần lớn sẽ phụ thuộc vào việc liệu Iran có đưa ra một đề xuất sửa đổi mang tính chấp nhận được hơn đối với Mỹ hay không.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng Iran đang cố gắng kéo dài thời gian, nhưng Washington sẽ không thể để Tehran “đạt được mục đích này”.

Ông nói thêm: “Họ là những nhà đàm phán rất giỏi và dày dạn kinh nghiệm. Chúng ta phải đảm bảo rằng bất kỳ thỏa thuận hay hiệp định nào được đưa ra đều phải ngăn chặn dứt điểm việc họ có thể tiến tới sở hữu vũ khí hạt nhân tại bất kỳ thời điểm nào”.