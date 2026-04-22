Tổng thống Trump nêu thời điểm có thể đàm phán hòa bình với Iran

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc đàm phán với phái đoàn Iran tại Pakistan ngày 12/4 (Ảnh: Reuters).

Báo New York Post dẫn các nguồn tin giấu tên từ Pakistan cho biết, sau “những nỗ lực hòa giải tích cực với Tehran”, Mỹ và Iran có thể quay lại bàn đàm phán trong vòng “36-72h tới”, tức là có thể vào ngày 24/2.

Khi được New York Post hỏi về thông tin này, Tổng thống Donald Trump trả lời rằng “có thể” hai bên sẽ gặp nhau tại thủ đô Islamabad của Pakistan trong khung thời gian trên.

Tổng thống Trump ngày 21/4 tuyên bố Mỹ sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn cũ hết hiệu lực sau 2 tuần.

Theo nguồn tin của Axios, chính quyền Tổng thống Trump dự định chỉ cho Iran vài ngày để quay lại bàn đàm phán, nếu không các cuộc xung đột có thể tiếp diễn.

Nguồn tin cho biết, Tổng thống Trump “sẵn sàng gia hạn thêm 3-5 ngày ngừng bắn" để Iran quyết định xem có muốn đạt được thỏa thuận với Mỹ hay không. Một quan chức Mỹ lưu ý rằng việc gia hạn ngừng bắn "sẽ không kéo dài vô thời hạn".

Một quan chức Mỹ khác tuyên bố quyết định này nhằm "cho các nỗ lực ngoại giao thêm một chút thời gian".

Truyền thông Mỹ cũng dẫn các nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán nội bộ cho biết, chính quyền Mỹ không muốn gia hạn lệnh ngừng bắn vô thời hạn và không muốn cho Iran thời gian để kéo dài các cuộc đàm phán hơn nữa.

Theo nguồn tin, Tổng thống Trump dự định cho phía Iran một khoảng thời gian giới hạn để đưa ra một đề xuất thống nhất nhằm khôi phục các cuộc đàm phán ngoại giao.

Hiện chưa rõ liệu thông điệp của Tổng thống Trump đã được gửi cho phía Iran hay chưa.

Nguồn tin tiết lộ Tổng thống Trump muốn đạt được thỏa thuận với Iran càng sớm càng tốt và hy vọng áp lực của hạn chót sẽ buộc phía Iran phải ngồi vào bàn đàm phán trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn.

Tuy nhiên, các phụ tá hàng đầu của Tổng thống Trump tin rằng có những rạn nứt trong nội bộ lãnh đạo Iran, và phía Iran không đạt được sự đồng thuận về lập trường của họ để trao quyền cho các nhà đàm phán hoàn tất thỏa thuận.

Quyết định của Tổng thống Trump cho Tehran thêm thời gian để trình bày một “đề xuất thống nhất” đã phản ánh mong muốn của chính quyền Mỹ trong việc giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao, cũng như sự dè dặt trong việc nối lại các cuộc tấn công quân sự.

Tổng thống Trump tin rằng việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz sẽ tiếp tục gây áp lực lên Iran trong khi các cuộc đàm phán diễn ra. Tuy nhiên, đội ngũ của nhà lãnh đạo Mỹ cũng thừa nhận khi lệnh phong tỏa càng kéo dài, nền kinh tế thế giới càng chịu nhiều thiệt hại, các nguồn tin cho biết thêm.

Theo đài truyền hình nhà nước Iran, Tehran không có ý định công nhận việc Washington đơn phương gia hạn lệnh ngừng bắn, mà sẽ hành động phù hợp với lợi ích quốc gia.

Trong khi đó, ông Mahdi Mohammadi, cố vấn của Chủ tịch Quốc hội Iran, cho rằng việc Mỹ gia hạn lệnh ngừng bắn chỉ là chiêu bài nhằm cho phép Washington chuẩn bị cuộc tấn công bất ngờ vào Iran. Theo ông Mohammadi, với tư cách là "bên thua cuộc", Mỹ "không thể áp đặt các điều khoản của mình" với Iran.

Ngày 11/4, Mỹ và Iran đã tổ chức cuộc đàm phán tại Pakistan, trong đó phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu. Tuy nhiên, theo cả Tehran và Washington, hai bên không thể đạt được thỏa thuận về một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột do vẫn còn nhiều bất đồng.