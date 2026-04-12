Tổng thống Trump lệnh phong tỏa eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Hải quân Mỹ, lực lượng tinh nhuệ nhất thế giới, sẽ bắt đầu quá trình phong tỏa tất cả tàu thuyền cố gắng đi vào hoặc rời khỏi eo biển Hormuz. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội hôm 12/4.

Tổng thống Trump khẳng định, “đến một thời điểm nào đó”, eo biển Hormuz sẽ hoàn toàn mở cửa với tất cả tàu thuyền, dựa trên nguyên tắc “tất cả đều được phép vào, tất cả đều được phép ra”.

Ông Trump cáo buộc Iran “không cho phép” tàu thuyền ra vào eo biển Hormuz khi rải thủy lôi tại khu vực này.

“Tôi cũng đã chỉ thị Hải quân của chúng ta truy tìm và chặn bắt mọi tàu thuyền trong vùng biển quốc tế đã trả phí cho Iran. Không ai phải trả mức phí bất hợp pháp để được đi lại an toàn trên biển. Chúng tôi cũng sẽ bắt đầu rà phá thủy lôi mà Iran đã gài trong eo biển”, ông Trump cho biết thêm.

Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo, “bất kỳ lực lượng Iran nào nhắm bắn vào chúng ta hoặc vào các tàu thuyền hòa bình, đều sẽ bị hủy diệt”.

“Iran biết rõ hơn ai hết cách chấm dứt tình trạng này, vốn đã tàn phá đất nước họ. Hải quân của họ không còn, Không quân của họ không còn, hệ thống phòng không và radar của họ bị tê liệt”, ông Trump cho biết, đồng thời xác nhận “hầu hết lãnh đạo” của Iran đều đã thiệt mạng vì “tham vọng hạt nhân của họ”.

Theo Tổng thống Trump, cuộc phong tỏa eo biển Hormuz “sẽ sớm bắt đầu” và các quốc gia khác “cũng sẽ tham gia vào cuộc phong tỏa này”.

Ông cảnh báo Iran không được thu lợi từ việc áp phí với các tàu qua eo biển Hormuz.