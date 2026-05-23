Tổng thống Trump hủy kế hoạch cuối tuần, Mỹ có thể tấn công trở lại Iran?

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Suffern, New York ngày 22/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc xung đột với Iran sẽ sớm kết thúc và Tehran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Chúng ta đã ngăn chặn họ. Họ sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân. Và cuộc xung đột đó sẽ sớm kết thúc. Nó sẽ sớm kết thúc”, ông Trump nhấn mạnh.

Cùng ngày, kênh CBS dẫn các nguồn tin nắm rõ kế hoạch cho biết, chính quyền Tổng thống Trump đang chuẩn bị cho một đợt tấn công quân sự mới nhằm vào Iran, ngay cả khi các cuộc đàm phán ngoại giao vẫn tiếp tục.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump chia sẻ rằng "những vấn đề liên quan đến chính phủ" là lý do khiến ông không tham dự đám cưới của con trai, Donald Trump Jr, vào cuối tuần này.

“Đây không phải là thời điểm tốt đối với tôi. Tôi có một việc gọi là Iran và những việc khác. Đó là một vấn đề mà tôi gặp phải thế khó. Nếu tôi tham dự, tôi bị chỉ trích. Nếu tôi không tham dự, tôi cũng bị truyền thông giả mạo chỉ trích, dĩ nhiên là vậy”, ông nói thêm.

Tổng thống Trump đã lên kế hoạch dành kỳ nghỉ cuối tuần tại khu nghỉ dưỡng golf của ông ở New Jersey, nhưng cuối cùng ông đã hủy kế hoạch này và ở lại Nhà Trắng.

Các nguồn tin cho biết, một số thành viên của quân đội và cộng đồng tình báo Mỹ cũng hủy bỏ kế hoạch cho kỳ nghỉ cuối tuần để đề phòng các cuộc tấn công có thể xảy ra.

Mỹ và Iran phần lớn đã kiềm chế không tấn công lẫn nhau kể từ khi lệnh ngừng bắn tạm thời bắt đầu có hiệu lực từ tháng 4, tạo thời gian cho các cuộc đàm phán gián tiếp về một thỏa thuận dài hạn hơn.

Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly nói với CBS News rằng ông Trump đã "làm rõ các lằn ranh đỏ của mình: Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân và nước này không thể giữ lại uranium đã được làm giàu”.

"Tổng thống luôn xem xét tất cả phương án và nhiệm vụ của Lầu Năm Góc là sẵn sàng thực hiện bất kỳ quyết định nào do Tổng tư lệnh có thể đưa ra. Tổng thống đã nói rõ về hậu quả nếu Iran không đạt được thỏa thuận”, bà Kelly nhấn mạnh.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuần này cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công tiếp theo nào nhằm vào nước này từ phía Mỹ hoặc Israel có thể khiến xung đột leo thang ra ngoài khu vực Trung Đông, đồng thời cảnh báo "những đòn giáng mạnh ở những nơi thậm chí không thể tưởng tượng nổi”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 22/5 khẳng định Iran và Mỹ vẫn chưa đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

"Chúng tôi không thể khẳng định chắc chắn rằng đã đạt đến giai đoạn gần đạt được thỏa thuận”, ông Baghaei cho biết, đồng thời nhấn mạnh "trọng tâm chính của các cuộc đàm phán là chấm dứt xung đột”.

Đầu tuần này, Tổng thống Trump cho biết ông đã quyết định hoãn việc nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran theo yêu cầu của Qatar, UAE và Ả rập Xê út, vì có khả năng đạt được thỏa thuận với Tehran. Sau đó, ông nhấn mạnh rằng Washington sẵn sàng cho ngoại giao một cơ hội trong cuộc xung đột Iran cho đến đầu tuần tới, và hoãn việc nối lại các cuộc tấn công cho đến thời điểm đó.

Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết, Tổng thống Trump ngày càng thất vọng với cách Iran xử lý các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, và một số phụ tá của nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông đang nghiêm túc xem xét việc nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Trump ngày càng mất kiên nhẫn với việc eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa, cũng như sự chia rẽ trong ban lãnh đạo Iran khiến họ không thể đưa ra những nhượng bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán hạt nhân.