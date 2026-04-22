Tổng thống Trump có thể ra “tối hậu thư” mới, Iran quyết đấu đến cùng

Theo nguồn tin của Axios, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định chỉ cho Iran vài ngày để quay lại bàn đàm phán, nếu không các cuộc xung đột có thể tiếp diễn.

Nguồn tin cho biết, Tổng thống Trump “sẵn sàng gia hạn thêm 3-5 ngày ngừng bắn" để Iran quyết định xem có muốn đạt được thỏa thuận với Mỹ hay không. Một quan chức Mỹ lưu ý rằng việc gia hạn ngừng bắn "sẽ không kéo dài vô thời hạn".

Một quan chức Mỹ khác tuyên bố quyết định này nhằm "cho các nỗ lực ngoại giao thêm một chút thời gian".

Tổng thống Trump ngày 21/4 tuyên bố Mỹ sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn cũ hết hiệu lực sau 2 tuần.

Theo đài truyền hình nhà nước Iran, Tehran không có ý định công nhận việc Washington đơn phương gia hạn lệnh ngừng bắn, mà sẽ hành động phù hợp với lợi ích quốc gia.

Trong khi đó, ông Mahdi Mohammadi, cố vấn của Chủ tịch Quốc hội Iran, cho rằng việc Mỹ gia hạn lệnh ngừng bắn chỉ là chiêu bài nhằm cho phép Washington chuẩn bị cuộc tấn công bất ngờ vào Iran. Theo ông Mohammadi, với tư cách là "bên thua cuộc", Mỹ "không thể áp đặt các điều khoản của mình" với Iran.

Tư lệnh Quân đội Iran, Trung tướng Amir Hatami, hôm nay 22/4 tuyên bố Iran sẽ chiến đấu đến cùng.

"Hiện tại, khi đất nước và nhân dân thân yêu của chúng ta đang bị tấn công bởi những đối thủ khốc liệt nhất, họ sẽ chiến đấu sát cánh bên nhau đến giọt máu cuối cùng và giành chiến thắng quyết định cuối cùng", hãng tin Tasnim dẫn lời Tướng Hatami tuyên bố.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei hôm nay cũng tuyên bố Lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng tự vệ trước bất kỳ hành động gây hấn mới nào từ Mỹ hoặc Israel.

"Iran không khởi xướng cuộc chiến này, và tất cả hành động của Iran đều nhằm thực hiện quyền tự vệ bất khả xâm phạm của mình trước hành động xâm phạm quân sự của Mỹ và Israel. Về vấn đề này, Iran đang theo dõi sát sao các diễn biến trên chiến trường và chính trường, đồng thời sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia”, thông cáo báo chí Bộ Ngoại giao Iran dẫn tuyên bố của người phát ngôn cho biết.

Theo quan chức ngoại giao Iran, lực lượng vũ trang nước này “vẫn cảnh giác và sẵn sàng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Iran khỏi bất kỳ mối đe dọa và hành động gây hấn nào".

Ông Baghaei cũng khẳng định Iran không bác bỏ các biện pháp ngoại giao để giải quyết xung đột với Mỹ và sẽ chuyển sang con đường ngoại giao khi tình hình chín muồi.

Ông nhấn mạnh: "Ngoại giao là một công cụ để đảm bảo lợi ích và an ninh quốc gia, và chúng tôi sẽ hành động khi đi đến kết luận rằng các điều kiện cần thiết và hợp lý đã được tạo ra để chúng tôi sử dụng công cụ này nhằm thực hiện lợi ích quốc gia và củng cố bước tiến mà người dân Iran đã đạt được trong việc ngăn chặn đối thủ thực hiện các mục đích xấu của họ”.

Ngày 11/4, Mỹ và Iran đã tổ chức nhiều vòng đàm phán tại thủ đô Islamabad của Pakistan. Theo cả Tehran và Washington, hai bên không thể đạt được thỏa thuận về một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột do vẫn còn nhiều bất đồng.