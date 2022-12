Tổng thống Putin nói tình hình ở mặt trận miền Đông Ukraine rất căng thẳng

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và lãnh đạo LPR Leonid Pasechnik (Ảnh: Tass).

"Tình hình ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk (tự xưng) đang rất căng thẳng và an ninh của người dân là vấn đề then chốt", Tổng thống Putin nói trong cuộc gặp với người đứng đầu LPR Leonid Pasechnik hôm 20/12.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin gợi ý nên thảo luận về các vấn đề kinh tế và xã hội trước, đồng thời yêu cầu người đứng đầu LPR báo cáo về những nỗ lực đã được thực hiện trong các lĩnh vực này.

"Sau đó, tất nhiên, chúng ta sẽ nói về tất cả các vấn đề khác", ông Putin nói thêm.

Trước đó, phát biểu nhân ngày kỷ niệm của lực lượng an ninh Liên bang Nga, Tổng thống Putin cho biết tình hình ở Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia "vô cùng khó khăn". Do đó, ông đề nghị các cơ quan an ninh của Nga đảm bảo an ninh tối đa, tôn trọng quyền và tự do của người dân ở các khu vực mới sáp nhập.

Ông Putin cũng yêu cầu Cơ quan An ninh Liên bang tăng cường giám sát xã hội và các vùng biên giới để đối phó với "các mối đe dọa mới" từ bên ngoài.

Nga sáp nhập 4 vùng ly khai của Ukraine Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia hồi đầu tháng 10 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Các vùng này chiếm khoảng 15% diện tích Ukraine. Mặc dù Nga đã tuyên bố sáp nhập các vùng lãnh thổ nói trên, song giao tranh vẫn đang diễn ra khốc liệt, đặc biệt ở mặt trận Donetsk và Kherson.

Tuần trước, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng) thừa nhận việc đạt được đà tiến ở một số khu vực khá khó khăn, nhưng cho biết Nga và các lực lượng thân Nga đã kiểm soát 50% diện tích Donetsk.

Trong một phát biểu mới đây, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, mục tiêu sắp tới của Moscow là giành lại quyền kiểm soát các khu vực mà Nga đã sáp nhập nhưng bị quân đội Ukraine lấy lại.

Quân đội Ukraine trong thời gian qua đã liên tục tổ chức phản công nhằm giành lại các phần lãnh thổ đã mất. Điều này khiến cho các lực lượng thân Nga tại vùng Donbass (gồm Donetsk và Lugansk) ở miền Đông Ukraine phải căng mình chiến đấu trên nhiều mặt trận.

Miền Đông Ukraine gần đây đang trở thành một điểm nóng trong xung đột giữa Moscow và Kiev. Tổng thống Volodymyr Zelensky hồi đầu tháng xác nhận "nhiều cuộc giao tranh khốc liệt" đang diễn ra tại khu vực này hàng ngày và khẳng định các lực lượng Ukraine đang làm hết sức để giành lại những vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát.

Ukraine đang kêu gọi các đồng minh, đối tác phương Tây tiếp tục viện trợ thêm nhiều vũ khí, đặc biệt các tổ hợp tên lửa tầm xa, hệ thống phòng không để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng trước những cuộc tập kích diện rộng của Nga.

"Vũ khí, đạn pháo, các vũ khí phòng thủ mới, mọi thứ sẽ giúp cho chúng tôi có thể nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột này", Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu tối 19/12.