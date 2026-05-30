Tổng thống Putin cảnh báo đanh thép vụ UAV đánh trúng tòa nhà Romania

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29/5 cho biết hiện còn quá sớm để khẳng định liệu máy bay không người lái (UAV) rơi xuống tòa nhà chung cư ở Romania có phải là của Nga hay không và cho rằng đó có thể là máy bay không người lái của Ukraine.

“Ai ở Romania nói rằng đây là máy bay không người lái của Nga?”, ông Putin hỏi các phóng viên tại một cuộc họp báo ở Astana, Kazakhstan.

Tổng thống Putin nói rằng ông chỉ mới nghe thông tin về vụ việc vì ông tham gia các cuộc hội đàm tại Kazakhstan cả ngày.

“Không ai có thể nói nguồn gốc của chiếc máy bay không người lái này hay chiếc máy bay không người lái kia từ đâu cho đến khi các cuộc kiểm tra được tiến hành”, ông nói thêm.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết trước đây máy bay không người lái của Ukraine đã được phát hiện ở Phần Lan, Ba Lan và các nước Baltic.

“Phản ứng đầu tiên của họ hoàn toàn giống như bây giờ ở Romania, cho rằng: Người Nga đang đến. Sau đó, một thời gian ngắn sau, hóa ra nó không liên quan gì đến máy bay không người lái của Nga”, ông Putin nhắc lại.

NATO cáo buộc Moscow có hành vi liều lĩnh và cam kết sẽ “bảo vệ từng tấc lãnh thổ của các nước đồng minh”, sau khi Romania tuyên bố một máy bay không người lái của Nga đã rơi xuống một tòa chung cư ở Romania, một nước thành viên NATO, trong một cuộc tấn công vào Ukraine.

Romania cáo buộc máy bay không người lái của Nga đã xâm phạm không phận, bị radar theo dõi và cuối cùng rơi xuống tòa nhà chung cư.

Vụ việc khiến 2 người bị thương và gây ra một vụ cháy gần biên giới Ukraine. Bộ Quốc phòng Romania cho biết vụ việc xảy ra trong đêm khi Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng của Ukraine gần biên giới.

Hiện trường vụ UAV rơi xuống tòa chung cư ở Romania (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Putin cũng phản bác lại những phát ngôn của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, quan chức cáo buộc Nga đã vượt qua một “lằn ranh” khác trong vụ việc này. Ông Putin nói rằng bà von der Leyen chưa tự mình kiểm tra mảnh vỡ máy bay không người lái.

Tổng thống Putin đề nghị Romania chia sẻ thông tin về vụ việc đã xảy ra và có thể cả các mảnh vỡ máy bay không người lái để Moscow có thể tiến hành cuộc điều tra riêng.

Cùng ngày, ông Dmitry Medvedev, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cảnh báo các nhà lãnh đạo châu Âu rằng máy bay không người lái sẽ tiếp tục xâm phạm lãnh thổ của họ và khiến người dân không thể ngủ yên giấc.

Ông Medvedev cho biết vẫn cần phải xác định máy bay không người lái rơi xuống Romania là máy bay không người lái của nước nào, nhưng nói rằng các nhà lãnh đạo của châu Âu nên ngừng bày tỏ sự phẫn nộ về vụ việc vì họ đang trực tiếp tham gia vào một cuộc chiến chống lại Nga.

“Hãy để họ chuẩn bị: chuyện này sẽ tiếp tục xảy ra. Chiến tranh đang diễn ra! Và công dân các nước EU, cũng như người dân các nước tham chiến, sẽ không thể ngủ yên giấc”, ông Medvedev nói trong một tuyên bố.

Ông nói rằng những vụ việc như vậy đặc biệt dễ xảy ra ở những nơi sản xuất máy bay không người lái cho Ukraine.

“Xét cho cùng, máy bay không người lái của châu Âu, phụ tùng thay thế cho chúng, và các loại vũ khí khác, chưa kể đến thông tin tình báo, đang được sử dụng trong các cuộc tấn công vào đất nước chúng ta (Nga) mỗi ngày. Hậu quả là các tòa nhà dân cư bị hư hại, khiến người dân của chúng ta thiệt mạng”, ông Medvedev nói thêm.

Sau cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng Tối cao Romania ngày 29/5, Tổng thống Romania Nicusor Dan thông báo Romania đã quyết định đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố Constanta, đồng thời tuyên bố Tổng lãnh sự là người không được chào đón.

Giới chức Romania cho biết vụ việc này đánh dấu lần đầu tiên một máy bay không người lái tấn công trực tiếp một tòa nhà dân cư trong lãnh thổ Romania, mặc dù đã có một số vụ xâm phạm không phận trước đó kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022.

Hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow sẽ nhanh chóng đáp trả quyết định của Romania về việc đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại Constanta.