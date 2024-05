Tổng thống Macron hy vọng Pháp sẽ không phải đưa quân tới Ukraine

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Macron một lần nữa không loại trừ khả năng đưa quân đội Pháp tới tham chiến ở Ukraine nhưng đồng thời bày tỏ hy vọng rằng đất nước của ông sẽ không buộc phải làm như vậy.

Ông Macron nói rằng đến một lúc nào đó, người châu Âu nên sẵn sàng ngăn chặn Nga tiến xa hơn ở Ukraine, nhưng ông hy vọng "rằng chúng ta sẽ không phải trực tiếp chiến đấu".

"Nếu muốn hòa bình, chúng ta phải bảo vệ nó. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tự trang bị vũ khí cho mình, và đó là lý do tại sao chúng ta phải răn đe và thuyết phục đối thủ rằng nếu họ đi quá xa và đe dọa lợi ích và an ninh của chúng ta, tôi sẽ không loại trừ khả năng can thiệp", ông Macron nói.

Ông nhấn mạnh chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine đang bị đe dọa, và nền pháp quyền cũng như các quy tắc chung cũng bị đe dọa.

"Và nếu chúng ta cứ để mọi thứ ở Ukraine như hiện tại thì điều đó có nghĩa là kẻ mạnh nhất sẽ thắng. Và chúng ta không thể an toàn vì cuộc chiến đang diễn ra cách đó 1.500km. Vì vậy, tương lai và an ninh của chúng ta đang bị đe dọa ở Ukraine", ông nhấn mạnh.

Đây không phải là lần đầu ông Macron đề cập tới phương án đưa quân tới Ukraine để đối phó Nga.

Trước đó, Nga đã triệu đại sứ Pháp tại Moscow để lên án chính sách "khiêu khích" của Paris. Pháp chỉ trích việc triệu tập đại sứ nước này tới Bộ Ngoại giao Nga, cho rằng Moscow sử dụng "chiến thuật đe dọa".

Tuần trước, Tổng thống Macron thừa nhận từng đề nghị các quốc gia phương Tây gửi quân tới Ukraine vào cuối tháng 2/2024, sau cuộc gặp tại Paris giữa nhà lãnh đạo Pháp và người đứng đầu chính phủ của khoảng 20 nước châu Âu khác.

Dù ông Macron khẳng định ông không thay đổi quan điểm này, song cho rằng Pháp không gửi quân tới Ukraine lúc này là cách tiếp cận chính xác.

Trước các tin đồn trên truyền thông về việc Paris có thể đã đưa quân tới Ukraine, Bộ Ngoại giao Pháp đã phủ nhận điều này.

"Các luồng thông tin sai lệch về việc Pháp hỗ trợ Ukraine liên tục được lan truyền. Đây là thông tin đã được xác thực: Pháp không gửi quân đến Ukraine", Bộ Ngoại giao Pháp đăng tải trên nền tảng X (Twitter).

Trong khi đó, chính quyền Nga cảnh báo nhắm vào quân đội Pháp nếu Tổng thống Emmanuel Macron triển khai quân tới Ukraine, nhấn mạnh rằng đây sẽ là mục tiêu hợp pháp của Moscow.