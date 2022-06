Tổng thống Biden loại màu sơn mà ông Trump chọn cho Không lực Một

Chuyên cơ Không lực Một tại căn cứ không quân Andrews vào tháng 7/2020 (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ hôm 10/6 cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ hủy bỏ kế hoạch liên quan đến màu sơn cho chuyên cơ Không lực Một do cựu Tổng thống Donald Trump đề xuất. Lý do của việc này là do lực lượng Không quân Mỹ đã xác định màu sơn được lựa chọn sẽ hấp thụ quá nhiều nhiệt cho máy bay.

"Kế hoạch sơn của ông Trump đang không được xem xét vì nó có thể sẽ làm tăng thêm các vấn đề kỹ thuật, thời gian và chi phí", vị quan chức Mỹ giấu tên khẳng định.

Khi còn tại vị, cựu Tổng thống Trump đã tuyên bố ông muốn chiếc chuyên cơ Không lực Một được sơn các màu đỏ, trắng và xanh lục, tượng trưng cho màu của quốc kỳ Mỹ.

Tuy nhiên, vào hôm 8/6, một nữ phát ngôn viên của lực lượng Không quân Mỹ cho biết màu sơn tối hơn cùng với các yếu tố khác ở mặt dưới của máy bay "có thể góp phần làm cho nhiệt độ vượt quá giới hạn cho phép ở một số bộ phận".

Hiện màu sắc bên ngoài của phi đội chuyên cơ Boeing 747-8, còn được gọi là Không lực Một khi tổng thống ở trên máy bay, là màu trắng và xanh lam, được thiết kế từ thời cố Tổng thống John F. Kennedy.

Trước đó, ngày 27/4, tập đoàn sản xuất máy bay Boeing của Mỹ đã công bố khoản lỗ trị giá 1,1 tỷ USD từ chương trình sản xuất máy bay Không lực Một mới, trong đó bao gồm 600 triệu USD liên quan đến việc đội giá do chậm trễ.