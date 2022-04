Tòa nhà 6 tầng bị sập tại Trung Quốc

Hiện trường vụ sập tòa nhà 6 tầng (Ảnh: Weibo).

Đài truyền hình CCTV cho biết, tòa nhà 6 tầng bị sập vào khoảng giữa trưa ngày 29/4 giờ địa phương. Nơi đây có một nhà hàng, một nhà khách và một rạp chiếu phim.

Các video do truyền thông địa phương công bố cho thấy đám khói bụi lớn bốc lên trong không khí trên một con phố liền kề, cũng như đống mảnh vụn đất đai.

Chưa có báo cáo về thương vong, nhưng mạng truyền hình CGTN thuộc sở hữu nhà nước cho biết nhiều người bị mắc kẹt trong đống đổ nát và "một chiến dịch cứu hộ đang được tiến hành".

CCTV cho biết, các nhân viên của bộ phận cứu hỏa và ứng phó khẩn cấp đã nhanh chóng đến hiện trường và đang tiếp tục đánh giá thiệt hại ban đầu cũng như con số thương vong cụ thể.

Các vụ sập nhà không phải là hiếm ở Trung Quốc, do tiêu chuẩn an toàn yếu kém và tình trạng tham nhũng trong xây dựng. Vào tháng 1, một vụ nổ do nghi ngờ rò rỉ khí gas đã làm sập một tòa nhà ở thành phố Trùng Khánh, khiến 12 người thiệt mạng. Vào tháng 6/2021, 25 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ khí gas tại một khu dân cư.