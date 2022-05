Tình báo Ukraine nêu thời điểm có thể kết thúc xung đột với Nga

Đoàn xe của lực lượng thân Nga tại Mariupol, Ukraine (Ảnh: Reuters).

"Có thông tin trong nội bộ quân đội đối phương rằng, chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ kết thúc vào tháng 9/2022", Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết hôm 3/5.

Trước đó, các nguồn tin tình báo của Ukraine nhận định, Nga muốn kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 9/5, dịp kỷ niệm 77 năm ngày chiến thắng phát xít Đức hay còn gọi là Ngày Chiến Thắng.

Khi được hỏi liệu ngày 9/5 có đánh dấu bước ngoặt trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine hay không, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định: "Hoạt động của các binh sĩ của chúng tôi không căn cứ vào một mốc thời gian cụ thể, bao gồm cả ngày Chiến thắng".

Theo ông Lavrov, tốc độ của chiến dịch quân sự tại Ukraine trước tiên phụ thuộc "vào sự cần thiết của việc phải giảm thiểu rủi ro cho dân thường và binh sĩ Nga".

Trong cuộc họp báo tại Ấn Độ hôm 22/4, khi được hỏi về nhận định của các quan chức phương Tây rằng liệu cuộc xung đột tại Ukraine có thể kéo dài đến cuối năm 2023 hay không, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết khả năng này có thể xảy ra.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ và châu Âu ngày càng đánh giá rõ rằng, chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine sẽ không kết thúc trong ngắn hạn.

Hai quan chức châu Âu cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói với các đồng minh châu Âu rằng, Mỹ tin cuộc xung đột Nga - Ukraine có thể kéo dài đến cuối năm 2022.

Hai quan chức châu Âu khác cho biết, họ tin rằng giao tranh ở miền Đông Ukraine - nơi các lực lượng quân sự Nga mở đợt tấn công mới - có thể kéo dài từ 4-6 tháng và sau đó rơi vào bế tắc.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 14/4 dự đoán cuộc xung đột ở Ukraine có thể sẽ "kéo dài", và sẽ còn diễn ra "trong nhiều tháng hoặc thậm chí lâu hơn". Một số thành viên Quốc hội Mỹ và các phụ tá thậm chí so sánh so sánh cuộc xung đột Nga - Ukraine hiện nay với chiến tranh Triều Tiên kéo dài 3 năm.

Theo nhiều quan chức Mỹ, khó có thể dự đoán chính xác cuộc chiến tại Ukraine có thể kéo dài bao lâu. Một số quan chức nói rằng, không có dấu hiệu nào cho thấy mục tiêu cuối cùng của Nga tại Ukraine đã thay đổi và Moscow khó có thể duy trì các cuộc đàm phán ngoại giao, nếu lực lượng quân sự nước này không đối mặt với những tổn thất trên thực địa.

Theo các quan chức Mỹ và phương Tây, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ chính thức tuyên bố chiến tranh với Ukraine vào ngày 9/5. Cho đến nay, các quan chức Nga vẫn khẳng định cuộc xung đột tại Ukraine chỉ là một "chiến dịch quân sự đặc biệt" với mục tiêu chính là "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa" Ukraine.

Việc chính thức tuyên bố chiến tranh sẽ cho phép Nga huy động toàn bộ lực lượng dự bị và lính nghĩa vụ của nước này. Động thái này được cho là cần thiết trong bối cảnh lực lượng Nga được cho là đang thiếu binh sĩ và Moscow đang triển khai chiến dịch nhằm kiểm soát miền Đông và miền Nam Ukraine.

Nga cho đến nay đã đưa ra một loạt đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong đó Ukraine phải cam kết trung lập (không gia nhập NATO), không sở hữu vũ khí hạt nhân, công nhận Crimea thuộc Nga và công nhận độc lập của vùng ly khai Donbass.