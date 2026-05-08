Tiêm kích Mỹ khai hỏa, vô hiệu hóa 2 tàu chở dầu Iran lách lệnh phong tỏa

Lực lượng Mỹ đã khai hoả vào 2 tàu chở dầu mang cờ Iran khi các phương tiện tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa của Mỹ ngày 8/5

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 8/5 tuyên bố lực lượng Mỹ đã bắn vào 2 tàu chở dầu mang cờ Iran khi các phương tiện này đang cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa do Washington áp đặt. CENTCOM xác nhận các tàu của Iran đã bị vô hiệu hóa khi đang cố gắng cập cảng Iran ở vịnh Oman.

“Một tiêm kích F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ xuất kích từ tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN 77) đã vô hiệu hóa cả 2 tàu chở dầu sau khi bắn đạn chính xác, ngăn các tàu không tuân thủ lệnh phong tỏa tiến vào Iran”, CENTCOM cho biết.

2 tàu chở dầu bị vô hiệu hóa là M/T Sea Star III và M/T Sevda.

Theo CENTCOM, lực lượng Mỹ cũng đã vô hiệu hóa một tàu chở dầu, M/T Hasna, hôm 6/5 bằng cách bắn “nhiều phát đạn” từ tiêm kích F/A-18.

Trước đó, CENTCOM ngày 7/5 tuyên bố lực lượng Mỹ đã tập kích một số cơ sở quân sự của Iran mà Washington cáo buộc thực hiện tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái và xuồng nhỏ nhằm vào các tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Hormuz.

CENTCOM nói thêm rằng lực lượng Mỹ đã "loại bỏ những mối đe dọa đang nhắm đến và tấn công các cơ sở quân sự của Iran chịu trách nhiệm tấn công lực lượng Mỹ, bao gồm các địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, vị trí chỉ huy và kiểm soát, cùng các điểm nút tình báo, giám sát và trinh sát".

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận các lực lượng Mỹ đã “hạ gục” những lực lượng Iran tấn công 3 tàu khu trục của Hải quân Mỹ khi các tàu này đi qua eo biển Hormuz. Ông đồng thời cảnh báo “sẽ tấn công mạnh hơn, dữ dội hơn nhiều" nếu Iran không sớm ký kết một thỏa thuận.

Các cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang chờ đợi phản hồi từ phía Iran đối với một đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột giữa 2 nước, nhưng tạm thời sẽ để lại những vấn đề gây tranh cãi nhất như chương trình hạt nhân của Iran.

Bất chấp các hoạt động giao tranh mới này, ông Trump khẳng định lệnh ngừng bắn với Iran vẫn còn hiệu lực. Mỹ cho đến nay vẫn chưa dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran, trong khi Tehran vẫn tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz.

Iran đã hạn chế việc đi lại qua eo biển Hormuz kể từ những ngày đầu Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công quân sự Iran hồi cuối tháng 2.

Các nguồn thạo tin cho hay, Iran đang giới thiệu một cơ chế mới cho phép tàu thuyền đi qua các hành lang do Tehran chỉ định tại eo biển Hormuz.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh có các báo cáo cho thấy Iran và Mỹ đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận cho phép chấm dứt vĩnh viễn xung đột và nới lỏng các hạn chế của Iran đối với việc đi lại qua Hormuz.

Hồi đầu tuần, Mỹ đã triển khai chiến dịch nhằm khơi thông Hormuz, sử dụng lực lượng quân sự hộ tống tàu thương mại qua eo biển. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump bất ngờ thông báo tạm dừng chiến dịch này chỉ sau 2 ngày với lý do có tiến triển trong đàm phán với Iran.

Ông Trump tin rằng 2 bên có thể đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột trong vòng một tuần tới, trong đó có điều khoản mở cửa lại Hormuz.