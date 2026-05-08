Mỹ vạch lằn ranh đỏ sau cuộc đấu súng, Iran tuyên bố không đầu hàng

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết hành động quân sự của Mỹ chống lại Iran vào ngày 7/5 là “tách biệt và khác với Chiến dịch Cuồng nộ Dữ dội”.

Theo ông Rubio, chiến dịch tấn công Iran, có tên gọi “Cuồng nộ Dữ dội” được Mỹ tuyên bố kết thúc vào đầu tuần này, “là một chiến dịch tấn công nhằm phá hủy các bệ phóng tên lửa, lực lượng hải quân và không quân của Iran”.

“Những gì quý vị thấy hôm qua là các tàu khu trục của Mỹ di chuyển trên vùng biển quốc tế bị Iran nổ súng, và Mỹ đã đáp trả theo hướng phòng thủ để bảo vệ chính mình”, ông nói.

“Chỉ những quốc gia ngốc nghếch mới không bắn trả khi bị bắn. Và chúng ta không phải là một quốc gia như vậy”, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói trong một cuộc họp báo.

Khi được hỏi liệu Mỹ đã gửi bất kỳ lằn ranh đỏ nào cho Iran hay chưa, Ngoại trưởng Rubio trả lời: “Lằn ranh đỏ rất rõ ràng: Nếu họ đe dọa Mỹ, họ sẽ bị ném bom”.

Mỹ kỳ vọng Iran phản hồi đề xuất

Ngoại trưởng Rubio cho biết Mỹ đang chờ đợi phản hồi từ Iran về đề xuất chấm dứt xung đột, đồng thời bày tỏ hy vọng “đó là một đề nghị nghiêm túc”. Ông cũng hy vọng Iran sẽ đưa ra phản hồi vào ngày hôm nay 8/5.

“Cho đến một giờ trước, chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi nào. Hệ thống của họ vẫn còn rất rời rạc và hoạt động không hiệu quả, điều đó có thể là một trở ngại”, ông Rubio nhận định.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ bày tỏ hy vọng rằng phản hồi từ Iran sẽ “đưa chúng ta vào một quá trình đàm phán nghiêm túc”.

Ông Rubio cũng đề cập đến thông tin rằng "Iran đã thành lập hoặc đang cố gắng thành lập một cơ quan nào đó để kiểm soát giao thông ở eo biển”. Ông cho rằng “đó sẽ là một vấn đề rất nghiêm trọng, thực sự là không thể chấp nhận được”.

Iran tuyên bố cứng rắn

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm nay tuyên bố nước này sẽ “không bao giờ đầu hàng trước áp lực” khi lên án các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran trong cuộc đấu súng tại eo biển Hormuz hôm qua.

“Mỗi khi một giải pháp ngoại giao được đưa ra, Mỹ lại chọn một cuộc phiêu lưu quân sự liều lĩnh. Dù nguyên nhân là gì, kết quả vẫn như nhau: Iran không bao giờ khuất phục trước áp lực”, ông Araghchi nhấn mạnh.

Lực lượng Mỹ ngày 7/5 đã nhắm mục tiêu tấn công vào các cơ sở quân sự của Iran mà Washington cáo buộc tấn công các tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Hormuz.

"Các lực lượng Iran đã phóng nhiều tên lửa, máy bay không người lái và xuồng nhỏ khi 3 tàu khu trục của Mỹ đi ngang qua tuyến đường thủy này. Không có khí tài nào của Mỹ bị trúng đạn", Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho hay.

Trong khi Mỹ giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công, Bộ Ngoại giao Iran mô tả đây là hành động “hung hăng và khiêu khích”.

Bộ Ngoại giao Iran tái khẳng định trong một tuyên bố rằng Iran sẵn sàng tự vệ “trước bất kỳ hành động gây hấn hay ý đồ xấu nào”.

Bất chấp các hoạt động giao tranh mới này, Tổng thống Donald Trump khẳng định lệnh ngừng bắn với Iran vẫn còn hiệu lực. Một quan chức của Mỹ khẳng định Washington không muốn leo thang tình hình.

Các cuộc tập kích diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang chờ đợi phản hồi từ phía Iran đối với một đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột giữa 2 nước, nhưng tạm thời sẽ để lại những vấn đề gây tranh cãi nhất như chương trình hạt nhân của Iran.