Thủ tướng Italy cảnh báo vì bị phát tán ảnh giả mạo dùng AI

Bà Meloni cho biết ngày 5/5 rằng các hình ảnh giả mạo của bà được tạo bằng trí tuệ nhân tạo đang lan truyền trên mạng Internet, đồng thời cảnh báo rằng những bức ảnh sai sự thật như vậy có thể đánh lừa công chúng và nhắm vào những người không thể tự bảo vệ mình.

Bà đã đăng một trong những hình ảnh đó, trong đó có hình ảnh một phụ nữ đang ngồi trên giường và mặc đồ không kín đáo. Bài đăng gốc kèm theo những bình luận phẫn nộ, cho rằng bức ảnh là thiếu phù hợp với một thủ tướng Italy.

Bà Meloni cho rằng vụ việc cho thấy giờ đây “bất cứ thứ gì” cũng có thể bị sử dụng để tấn công người khác và lan truyền thông tin sai lệch.

“Tuy nhiên, vấn đề không chỉ dừng lại ở tôi. Deepfake là một công cụ nguy hiểm, vì nó có thể đánh lừa, thao túng và nhắm vào bất kỳ ai. Tôi có thể tự bảo vệ mình. Nhiều người khác thì không", bà nói.

Bà Meloni kêu gọi mọi người kiểm chứng tính xác thực của nội dung trên mạng trước khi tin vào hoặc chia sẻ.

“Một nguyên tắc nên luôn được áp dụng: kiểm chứng trước khi tin tưởng, và suy nghĩ trước khi chia sẻ", bà nói.

Bà Meloni đã khởi kiện tội phỉ báng cách đây 2 năm đối với một đối tượng ở Sardinia, người bị cáo buộc tạo ra các hình ảnh deepfake sử dụng khuôn mặt của bà và đăng tải lên mạng. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.