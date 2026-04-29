Lý do Italy muốn tặng tàu sân bay cũ cho Indonesia

Tàu sân bay Garibaldi (Ảnh: Reuters).

Chính quyền Italy cho rằng, động thái này sẽ củng cố quan hệ với Indonesia, đồng thời tránh phải chi một khoản phí lớn để tháo dỡ một chiến hạm đã cũ.

Tàu sân bay Garibaldi trị giá 54 triệu euro được đưa vào biên chế năm 1985, tham gia nhiều chiến dịch tại khu vực Địa Trung Hải và ngoài khơi châu Phi, bao gồm các nhiệm vụ ở Li Băng, Libya và Somalia, trước khi được đưa vào trạng thái dự bị năm 2024.

Theo một tài liệu của chính phủ, “sự hao mòn về kết cấu và các hệ thống trên tàu đã cũ” khiến nó “không còn đáp ứng các yêu cầu về năng lực và tác chiến hiện nay”.

Một báo cáo của Quốc hội cho biết việc chuyển giao tàu cho Indonesia sẽ giúp Italy tiết kiệm chi phí bảo trì ước tính khoảng 5 triệu euro chỉ riêng trong năm 2025, hoặc gần 19 triệu euro cần thiết để tháo dỡ con tàu.

Các quan chức quốc phòng tại Jakarta cho biết việc tiếp nhận món quà này sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí hơn so với việc mua một con tàu mới, đồng thời có thể hữu ích trong việc phân phối viện trợ khi xảy ra thiên tai, theo truyền thông Indonesia.

Rome đặt mục tiêu hoàn tất việc chuyển giao con tàu vào tháng 12 cho Indonesia.

Đây là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm mở rộng hợp tác với Indonesia. Chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni đang tìm cách hoàn tất các thương vụ bán tàu ngầm và máy bay cho Indonesia trị giá khoảng 1,5 tỷ euro, theo tài liệu.

“Đây là một hoạt động hợp lý. Hợp tác quân sự và công nghiệp mang lại lợi ích, bao gồm cả trên phương diện chính trị và các lĩnh vực kinh tế khác", ông Alessandro Marrone, chuyên gia quốc phòng, nhận định.

Năm 2025, tập đoàn đóng tàu Fincantieri đã bàn giao 2 tàu chiến cho hải quân Indonesia theo một thỏa thuận trị giá 1,2 tỷ USD.