Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo từ chức

Thủ tướng Canada Justin Trudeau (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đưa ra thông báo về việc ông sẽ từ chức tại nơi ở của mình tại Rideau Cottage, Ottawa vào ngày 6/1.

Ông Trudeau giải thích rằng "những cuộc chiến nội bộ" trong đảng Tự do cầm quyền đã khiến ông không thể lãnh đạo đảng này trong cuộc bầu cử tiếp theo.

Thông báo trên được đưa ra sau nhiều tuần ông Trudeau phải chịu áp lực gia tăng từ chính nhóm nghị sĩ trong đảng Tự do và số phiếu thăm dò toàn quốc giảm mạnh.

"Đất nước này xứng đáng có một sự lựa chọn thực sự trong cuộc bầu cử tiếp theo và tôi đã nhận ra rằng nếu tôi phải đấu tranh nội bộ, tôi không thể là lựa chọn tốt nhất trong cuộc bầu cử đó", ông Trudeau tuyên bố.

Thủ tướng Trudeau tuyên bố ông đã yêu cầu đảng Tự do khởi xướng quá trình lựa chọn một nhà lãnh đạo mới.

Ông Trudeau đã lên nắm quyền vào năm 2015 và dẫn dắt đảng Tự do giành thêm hai chiến thắng nữa vào năm 2019 và 2021, trở thành một trong những thủ tướng tại vị lâu nhất của Canada.

Trong hai nhiệm kỳ đầu làm thủ tướng, ông Trudeau đã đưa ra các cải cách tại Thượng viện, ký thỏa thuận thương mại mới với Mỹ và đưa ra thuế carbon để giảm lượng khí thải nhà kính của Canada.

Theo quy định của Hiến pháp Canada, nước này sẽ phải tổ chức bầu cử không muộn hơn ngày 20/10.

Đảng Tự do của Thủ tướng Justin Trudeau đang bị đảng Bảo thủ đối lập bỏ xa trong các cuộc thăm dò dư luận, với cách biệt ngày càng được nới rộng. Những cuộc thăm dò gần đây thậm chí cho thấy tỷ lệ ủng hộ cho phe bảo thủ cao hơn gấp đôi so với phe tự do.

Đảng Tự do được dự báo sẽ thất bại trong cuộc bầu cử sắp tới. Nhiều cử tri tham gia khảo sát thừa nhận họ muốn chứng kiến sự thay đổi sau 10 năm ông Trudeau nắm quyền.

Sự ủng hộ dành cho ông Trudeau bắt đầu giảm sút từ hai năm trước trong bối cảnh công chúng bất mãn về tình trạng giá cả cao và thiếu nhà ở.

Theo kết quả thăm dò, phe bảo thủ hoàn toàn có khả năng giành quá 50% số ghế trong Quốc hội để tự mình thành lập chính phủ, chấm dứt gần 10 năm cầm quyền của đảng Tự do.

Trong bối cảnh lạm phát gia tăng và các chính sách của chính phủ đang bị chỉ trích, các nhà lãnh đạo phe đối lập và một số nghị sĩ đảng Tự do đã kêu gọi ông Trudeau không tiếp tục nắm quyền trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Trước đó, Thủ tướng Trudeau thừa nhận ông thường nghĩ tới chuyện từ bỏ vị trí thủ tướng mỗi ngày, nhưng ông khẳng định sẽ tại vị đến kỳ bầu cử năm nay.

"Tôi nghĩ về chuyện bỏ việc mỗi ngày. Đây là một công việc điên rồ và tôi đã chấp nhận hy sinh cá nhân", ông Trudeau nói hồi đầu năm ngoái.

Tuy nhiên, ông tuyên bố mình không phải người bỏ cuộc khi thấy khó khăn.

"Đó là công việc rất khó khăn, đôi khi không tuyệt vời. Nhưng con đường chúng ta đang đi quá bấp bênh, các nền dân chủ đang bị tấn công như vậy trên khắp thế giới", ông nói.

Ông Trudeau khẳng định: "Tôi tham gia chính trường không phải để nổi tiếng, không phải vì lý do cá nhân, mà vì tôi muốn phục vụ và tôi biết mình có điều gì đó để cống hiến".