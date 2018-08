Thủ tướng Anh nhảy tưng bừng cùng thiếu nhi Nam Phi

Thủ tương Anh Theresa May nhún nhảy vui vẻ cùng trẻ em Nam Phi (Ảnh: Reuters)

Theo RT, bà May ngày 28/8 đã bắt đầu chuyến công du 3 ngày tới Nam Phi và bà đã tới thăm trường trung học ID Mkhize ở Gugulethu, thủ đô Cape Town.

Đoạn video ghi lại cảnh bà May nhún nhảy và lắc lư vui vẻ theo điệu nhạc đã được Bộ quan hệ và hợp tác quốc tế Nam Phi đăng tải lên mạng xã hội Twitter. Dù dường như lộ rõ sự khó khăn khi nhảy theo các học sinh của trường, nhưng bà May vẫn rất hết mình hòa cùng giai điệu của bài hát.

Theo Mirror, bà May tới thăm trường ID Mkhize nhằm công bố về một chương trình nhằm thúc đẩy hoạt động giáo dục với học sinh nước ngoài, được mở ra cho hơn 100 “học sinh ưu tú nhất Nam Phi”.

Phát biểu trước các học sinh bà đã cảm ơn vì sự đón tiếp nồng hậu: “Liệu tôi có thể cảm ơn tất cả các bạn nhỏ đã biểu diễn chào mừng tôi ngày hôm nay không?”

Sau khi kết thúc chuyến công du tại Nam Phi, bà May sẽ tiếp tục tới thăm Nigeria, Kenya. Theo BBC, đây là chuyến thăm châu Phi đầu tiên của bà May từ khi nhậm chức Thủ tướng Anh. Trong một phát biểu trước đó, bà May nói rằng sau khi rời khỏi liên minh châu Âu vào tháng 3/2019, mục tiêu của Anh là “làm sâu sắc và tăng cường các mối quan hệ đối tác trên toàn cầu”.

“Tuần này, tôi đang trông chờ để có thể bàn bạc những phương án đầu tư ở châu Phi, cũng như mang lại công ăn việc làm và tiếp tục các hoạt động hợp tác để duy trì an ninh và ổn định”, bà May phát biểu.

Đức Hoàng

Theo RT