Thủ đô của Trung Quốc liên tục hứng bão cát

Bắc Kinh mờ mịt trong trận bão cát ngày 10/4 (Ảnh: Reuters).

Các hình ảnh đăng tải trên truyền thông địa phương và các mạng xã hội cho thấy, hôm 10/4, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc bị bao trùm bởi lớp bụi màu cam do bão cát gây ra. Giới chức Bắc Kinh khuyến cáo người già và trẻ nhỏ ở trong nhà, trong khi người trưởng thành khỏe mạnh tránh hoạt động ngoài trời. Người dân cũng được khuyên đóng cửa sổ, đeo khẩu trang hoặc kính chắn bụi.

Nồng độ bụi mịn PM10 ở Bắc Kinh lúc 21h ngày 10/4 vượt 1.321 microgram/m3, gấp gần 30 lần so với mức trung bình do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị.

Đây là trận bão cát thứ 4 ở Bắc Kinh trong vòng một tháng trở lại đây và lần thứ 8 từ đầu năm. Hôm 22/3, một trận bão cát ở Bắc Kinh khiến nồng độ PM10 lên kỷ lục 1.667 microgram/m3.

Bão cát ở Trung Quốc thường xảy ra vào mùa xuân, khiến chất lượng không khí giảm. Tình trạng ô nhiễm càng tồi tệ hơn do tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị hóa nhanh chóng ở phía bắc nước này.