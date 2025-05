Thị trưởng Kiev chỉ trích Tổng thống Ukraine "thâu tóm quyền lực"

Thị trưởng Kiev Vitalii Klitschko (Ảnh: UP).

Thị trưởng Kiev Vitalii Klitschko lên tiếng chỉ trích Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đang tập trung quá nhiều quyền lực vào trung ương.

Trong một bài viết chuyên sâu về “những chính trị gia Ukraine nổi bật nhất trên trường quốc tế”, The Times lưu ý rằng ngay khi chiến sự với Nga nổ ra, Tổng thống Zelensky đã tận dụng thiết quân luật để bổ nhiệm chính quyền quân sự tại Kiev và điều này làm chồng chéo với thẩm quyền của thị trưởng thành phố.

Cùng lúc đó, Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) trong chiến dịch mang tên “Thành phố sạch” đã phanh phui mạng lưới nghi có hành vi tham nhũng liên quan đến bộ máy của ông Klitschko, dẫn đến việc bắt giữ 7 thuộc cấp của ông.

Theo ông Klitschko, hoạt động của Hội đồng Thành phố Kiev hiện bị gián đoạn nghiêm trọng do “các cuộc đột kích, thẩm vấn và những lời đe dọa khởi tố hình sự mang tính bịa đặt”, khiến các đại biểu không thể đạt đủ số lượng cần thiết để tổ chức họp và ra quyết định.

Ông Klitschko cáo buộc động thái của NABU là "một cuộc thanh trừng các nguyên tắc và thể chế dân chủ dưới vỏ bọc chiến sự". The Times nhận định rằng cuộc đối đầu này không chỉ mang tính chính trị mà còn có yếu tố cá nhân sâu sắc.

Ông Klitschko cáo buộc Tổng thống Zelensky đang tìm cách tập trung quyền lực về trung ương và làm suy yếu nền dân chủ Ukraine. Thị trưởng Kiev cáo buộc chính quyền trung ương dùng các chính quyền quân sự để tước quyền của các thị trưởng được dân bầu.

“Nhiều thị trưởng đang bị đe dọa, nhưng danh tiếng quốc tế của tôi là một lá chắn bảo vệ. Anh có thể cách chức thị trưởng Chernihiv, nhưng rất khó để cách chức thị trưởng thủ đô Kiev người mà cả thế giới đều biết đến", ông tuyên bố.

Ông Klitschko là cựu võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp trước khi bước chân sang con đường chính trị.

Đây không phải là lần đầu ông bày tỏ quan điểm không đồng tình với Tổng thống Zelensky. Hồi năm ngoái, ông Klitschko cho rằng, "Ukraine đang ngày càng hướng tới chế độ chuyên chế" dưới thời ông Zelensky.

Theo ông, chính phủ đã củng cố phần lớn quyền kiểm soát đối với các phương tiện truyền thông quốc gia và hầu như không còn chỗ cho các quan điểm khác.

Khi đó, Thị trưởng Kiev cho rằng, nhiều người trong xã hội Ukraine "không hiểu rõ những gì đang xảy ra ở tiền tuyến" vì chương trình trên truyền hình thường nêu bật thành công của quân đội Ukraine và lảng tránh thất bại.

Ngoài phương diện truyền thông, ông Klitschko còn tỏ ra lo ngại việc chính phủ Kiev cũng dùng thiết quân luật để thay thế hơn 200 thị trưởng và người đứng đầu hội đồng địa phương bằng các quan chức quân sự.

"Thị trưởng và lãnh đạo cộng đồng do công dân bầu lên, nhưng họ đang bị thay thế bằng những người do bên trên chỉ định. Đó là lý do tôi lo lắng", Thị trưởng Kiev nói.

Trong những tháng qua, Thị trưởng Kiev và chính quyền trung ương đã xảy ra nhiều cuộc tranh cãi công khai.

Vào tháng 6/2023, ông Klitschko từng bị khiển trách vì tình trạng hầm tránh bom ở thủ đô. Vào tháng 11/2023, ông là một trong những nhân vật nổi bật đầu tiên tại Ukraine thừa nhận rằng cuộc phản công mùa hè của Kiev đã thất bại.