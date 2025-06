Thế giới lên tiếng sau khi Mỹ tấn công cơ sở hạt nhân Iran

Tổng thống Trump phát biểu ngày 21/6 về cuộc không kích Iran (Ảnh: Reuters).

Đêm 21/6, Mỹ đã bất ngờ không kích 3 cơ sở hạt nhân của Iran, gồm Fordow, Natanz và Isfahan. Cuộc tấn công sử dụng 30 tên lửa hành trình Tomahawk và 6 bom xuyên phá boongke.

Tuy nhiên, phía Iran khẳng định các cơ sở trên vẫn an toàn và người dân không bị ảnh hưởng. Ngoài ra, do đã lường trước nguy cơ bị tấn công nên Iran đã sơ tán vật liệu hạt nhân đến địa điểm an toàn.

Nhà chức trách Ả rập Xê út cũng xác nhận chưa phát hiện bất kỳ dấu vết rò rỉ phóng xạ nào trong môi trường ở nước này hoặc các quốc gia vùng Vịnh khác.

Động thái của Mỹ khiến xung đột Iran - Israel leo thang đáng lo ngại, và có nguy cơ lan rộng khắp khu vực.

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã có phản ứng sau vụ việc, trong đó kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng trong khi Iran cùng một số quốc gia khác lên án các cuộc tấn công.

"Quyết định táo bạo của ông nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran bằng sức mạnh và chính nghĩa của Mỹ sẽ làm thay đổi lịch sử”, Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố.

“Trong Chiến dịch sư tử trỗi dậy, Israel đã thực hiện những điều thật sự phi thường. Nhưng trong hành động đêm nay nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, nước Mỹ đã thể hiện một năng lực vượt trội. Họ đã làm điều mà không quốc gia nào trên thế giới có thể làm được", ông Netanyahu nói thêm.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Araqchi viết trên X: "Mỹ, một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đã vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) khi tấn công các cơ sở hạt nhân hòa bình của Iran.

Theo ông, các sự kiện sáng nay là vô lý và sẽ để lại hậu quả lâu dài. "Mỗi thành viên của Liên hợp quốc phải cảnh giác trước hành vi cực kỳ nguy hiểm, vô luật pháp và tội phạm này. Theo Hiến chương Liên hợp quốc và các điều khoản cho phép phản ứng hợp pháp để tự vệ, Iran bảo lưu mọi lựa chọn để bảo vệ chủ quyền, lợi ích và người dân của mình", ông nhấn mạnh thêm.

Trong một tuyên bố, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ "vô cùng lo ngại về việc Mỹ sử dụng vũ lực chống lại Iran ngày hôm nay". Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh "đây là sự leo thang nguy hiểm trong một khu vực vốn đã ở bờ vực và là mối đe dọa trực tiếp đến hòa bình và an ninh quốc tế".

Ông Guterres kêu gọi các quốc gia thành viên hạ nhiệt và thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hiến chương Liên hợp quốc và các quy tắc khác của luật pháp quốc tế. "Vào thời điểm nguy hiểm này, điều quan trọng là phải tránh một vòng xoáy hỗn loạn. Không có giải pháp quân sự nào. Con đường duy nhất để tiến lên là ngoại giao. Hy vọng duy nhất là hòa bình", ông tuyên bố.

Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia đã triệu tập cuộc họp để thảo luận về phản ứng đối với cuộc tấn công của Mỹ vào Iran. Cuộc họp diễn ra đầu giờ chiều 22/6 theo giờ địa phương và do Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung Lac chủ trì.

Trên Telegram, Bộ Ngoại giao Venezuela tuyên bố chính phủ nước này lên án cuộc không kích của Mỹ và yêu cầu Washington chấm dứt ngay hành động quân sự này.

Từ Cuba, Chủ tịch Miguel Diaz-Canel cũng phản đối việc Mỹ không kích các cơ sở hạt nhân của Iran, cho rằng động thái trên là bước leo thang nguy hiểm của cuộc xung đột ở Trung Đông, vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc cũng như luật pháp quốc tế.

Ông Diaz-Canel cảnh báo xung đột có nguy cơ đẩy người dân rơi vào cuộc khủng hoảng với hậu quả khôn lường.

Người phát ngôn chính phủ Australia cho biết nước này tiếp tục kêu gọi các bên liên quan giảm leo thang, chuyển sang đối thoại và ngoại giao trong bối cảnh an ninh khu vực đầy bất ổn.

Bộ Ngoại giao New Zealand cũng bày tỏ quan ngại trước các hoạt động quân sự leo thang ở Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh các bên cần tránh vũ lực và hướng tới ngoại giao. “Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên quay trở lại đàm phán. Ngoại giao sẽ mang lại giải pháp bền vững hơn so với hành động quân sự"