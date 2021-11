Thành phố Trung Quốc bật toàn bộ đèn đỏ giao thông dù không có Covid-19

Dân trí Một thành phố ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã chuyển đỏ toàn bộ đèn giao thông, yêu cầu người dân hạn chế ra đường khi địa phương lân cận phát hiện ca mắc Covid-19.

Chỉ những phương tiện được cấp phép đặc biệt mới được di chuyển trên đường phố Trang Hà, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc (Ảnh: Weibo).

Truyền thông địa phương đưa tin, Trang Hà, một thành phố cấp huyện trực thuộc thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc trong tuần này đã chuyển toàn bộ tín hiệu đèn giao sang màu đỏ, cấm các phương tiện di chuyển trên đường nếu không được cấp phép đặc biệt. Đây là một phần trong nỗ lực của Trang Hà, thành phố với 820.000 dân, nhằm tạo hàng rào phòng thủ khi thành phố Đại Liên phát hiện các ca mắc Covid-19.

Trung Quốc ngày 5/11 ghi nhận thêm 68 ca mắc Covid-19 nội địa mới ở 11 tỉnh. Con số này tuy đã giảm so với 93 ca hôm 3/11, nhưng cho thấy đợt dịch mới đã lan đến Liêu Ninh, tỉnh ở phía đông bắc của Trung Quốc. Cụ thể, thành phố Đại Liên, giáp biên giới Triều Tiên, ghi nhận 8 ca trong ngày hôm qua, là những ca Covid-19 đầu tiên ở Liêu Ninh trong đợt dịch mới.

Trước đó, lệnh chuyển đỏ toàn bộ tín hiệu đèn giao thông để hạn chế người dân đi lại nhằm phòng dịch từng gây tranh cãi. Chính quyền huyện Duyên Sơn, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc hồi cuối tháng 10 đã ngay lập tức phải dỡ bỏ quy định này sau khi vấp phải chỉ trích.

Các địa phương miền bắc Trung Quốc đang siết các quy định phòng dịch trong bối cảnh đợt dịch mới bắt đầu bùng lên từ giữa tháng 10 với hơn 800 ca nhiễm kể từ đó đến nay.

Tỉnh Hắc Long Giang hiện là vùng dịch nóng nhất, chiếm khoảng 30% số ca nhiễm trong đợt dịch mới. Ban chỉ đạo ứng phó Covid-19 của Hắc Long Giang cảnh báo, dịch vẫn đang diễn biến phức tạp tại đây. Địa phương này đã bắt đầu tiêm chủng vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 3-11 tuổi và tiêm chủng tăng cường cho những người đã tiêm đủ hai mũi.

Cùng với tiêm chủng vaccine, các địa phương nói riêng và Trung Quốc nói chung vẫn theo đuổi chiến lược ứng phó Covid-19 không khoan nhượng hay chính sách Zero Covid-19. Trong khi nhiều nước đã bắt đầu chuyển sang chiến lược chung sống an toàn với đại dịch, Trung Quốc có thể coi là nơi cuối cùng trên thế giới còn kiên trì với Zero Covid-19. Đây là chiến lược ứng phó quyết liệt với các biện pháp như phong tỏa, cách ly nghiêm ngặt, xét nghiệm diện rộng nhằm đưa số ca nhiễm về 0.

Chuyên gia dịch tễ hàng đầu Trung Quốc Chung Nam Sơn cho rằng, chiến lược Zero Covid ít tốn kém hơn so với chiến lược sống chung với dịch và áp các hạn chế mỗi khi bùng dịch. "Một số nước quyết định mở cửa hoàn toàn bất chấp vẫn còn ca mắc. Điều này dẫn đến số ca nhiễm tăng mạnh trong hai tháng qua và họ buộc phải quyết định áp đặt trở lại các biện pháp hạn chế. Chiến lược này thực sự tốn kém hơn và kéo theo những tác động tiêu cực về mặt tâm lý đối với người dân và xã hội", ông Chung Nam Sơn nói.

Minh Phương

Theo SCMP