Thái Lan gây mưa nhân tạo để xua bụi mịn

Máy bay được điều động gây mưa nhân tạo ở Thái Lan (Ảnh: Nation).

Cục Gây mưa Hoàng gia và Hàng không Nông nghiệp Thái Lan (DRRAA) trong tuần này đã triển khai các chuyến bay khẩn cấp nhằm phân tán và làm loãng các hạt PM 2.5 khi chất lượng không khí chạm ngưỡng nguy hiểm ở thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận.

Ông Rachen Silparaya, người đứng đầu DRRAA cho biết, nồng độ bụi mịn đã vượt ngưỡng an toàn quốc gia là 37,5microgam/m³.

Các cảm biến chất lượng không khí đầu tuần này tại Bangkok và một số khu vực hiển thị màu cam và đỏ, cho thấy mức độ ô nhiễm từ “không tốt cho sức khỏe” đến “nguy hại” đối với cộng đồng nói chung.

Tình trạng ô nhiễm này xuất phát từ trạng thái khí quyển “đóng” và khả năng thông gió kém, khiến các chất ô nhiễm bị giữ lại gần mặt đất. Việc gia tăng các điểm nóng trong khu vực (chủ yếu do đốt rác thải nông nghiệp trong lãnh thổ Thái Lan và các nước láng giềng) càng làm tình trạng sương mù ô nhiễm tích tụ nghiêm trọng hơn.

Trước tình hình này, ông Rachen đã ra lệnh tăng ngay tần suất bay tại một số căn cứ không quân trọng điểm.

Ở phía nam, 4 máy bay xuất phát từ căn cứ Hua Hin sử dụng kỹ thuật gieo mưa bằng băng khô ở độ cao khoảng hơn 2.000m để phá vỡ lớp bụi mịn. Những hóa chất dưới dạng giọt băng khô sẽ dần tan ra và tạo thành mây, sau đó trở thành những giọt nước mưa rơi xuống mặt đất.

Ở phía đông, 3 máy bay, tập trung gieo mây nhằm hấp thụ các chất ô nhiễm trong khu vực giữa Prachin Buri và Nakhon Ratchasima.

Ở đông bắc, các hoạt động gây mưa cũng bắt đầu tại Khon Kaen vào ngày 15/1 nhằm giảm ô nhiễm cho người dân.

“Chúng tôi đang theo dõi tình hình 24/7. Nếu chất lượng không khí không cho thấy những dấu hiệu cải thiện rõ rệt, chúng tôi sẵn sàng phê duyệt thêm các chuyến bay ban đêm để tối đa hóa việc làm loãng nồng độ bụi mịn”, ông Rachen cho biết.

Các quan chức y tế đã khuyến cáo người dân, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao như trẻ em, người cao tuổi và những người mắc bệnh đường hô hấp, hạn chế ra ngoài và tránh các hoạt động gắng sức. Công chúng được kêu gọi đeo khẩu trang có khả năng ngăn bụi mịn cao mỗi khi ra ngoài.