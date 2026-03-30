Tàu Nga chở 730.000 thùng dầu sắp cập bến Cuba

Một tàu dầu của Nga (Ảnh: Shipping).

Theo dữ liệu từ MarineTraffic, con tàu chở ước tính 730.000 thùng dầu thuộc sở hữu của chính phủ Nga này chỉ còn cách lãnh hải Cuba chưa đầy 24km vào chiều ngày 29/3. Với tốc độ 12 hải lý/giờ, con tàu dự kiến đi vào vùng biển Cuba vào tối cùng ngày và có thể cập bến mục tiêu tại Matanzas, Cuba vào ngày 31/3.

Sự xuất hiện của con tàu Nga sẽ giúp Cuba có thêm ít nhất vài tuần. Theo các nhận định, lượng dầu này có thể được tinh chế thành dầu diesel, xăng, nhiên liệu máy bay và dầu mazut dùng cho các nhà máy điện, giúp ổn định lưới điện, giảm mất điện và hỗ trợ vận tải cũng như sản xuất nông nghiệp.

Dầu diesel là sản phẩm quan trọng nhất vì nó chạy xe tải, máy kéo và nhiều nhà máy điện nhưng đang bị thiếu hụt nghiêm trọng. Một số hàng cứu trợ nhân đạo đang bị kẹt tại kho vì xe tải không có dầu để phân phối, các trang trại và một số nhà máy điện phải đóng cửa.

Hiện chưa rõ lý do Mỹ cho phép tàu trên cập bến Cuba, hay liệu họ có cho phép các chuyến hàng dầu của Nga trong tương lai tới đảo này hay không.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực thi một lệnh phong tỏa dầu mỏ với Cuba kể từ tháng 1.

Lệnh phong tỏa năng lượng của Mỹ đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhiên liệu tại Cuba. Chính sách này đã vấp phải sự chỉ trích quốc tế, bao gồm từ Liên hợp quốc.