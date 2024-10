Tàu hải quân 63,5 triệu USD của New Zealand bị đắm

Con tàu bị đắm (Ảnh: ABC).

Một tàu của Hải quân Hoàng gia New Zealand đã mắc cạn và chìm ngoài khơi Samoa nhưng toàn bộ 75 thủy thủ đoàn và khách trên tàu đều an toàn, Lực lượng Phòng vệ New Zealand cho biết.

Chuẩn tướng Shane Arndell, chỉ huy lực lượng hải quân New Zealand, cho biết tàu khảo sát Manawanui bị mắc cạn gần bờ biển đảo Upolu, miền nam Samoa đêm 5/10 khi đang tiến hành xem xét rạn san hô ở khu vực.

Lực lượng Phòng vệ New Zealand cho biết nguyên nhân tàu mắc cạn vẫn chưa rõ ràng và cần phải điều tra thêm.

Video và ảnh được công bố trên phương tiện truyền thông địa phương cho thấy tàu Manawanui, trị giá khoảng 63,5 triệu USD, bị nghiêng, đang chìm dần và có những cột khói xám dày bốc lên sau khi mắc cạn.

Sau đó, tàu bị lật úp và chìm xuống dưới mặt nước. New Zealand đang "làm việc với các cơ quan chức năng để hiểu rõ những hậu quả và giảm thiểu tác động đến môi trường".

Chuẩn Đô đốc Garin Golding, Tổng tham mưu trưởng Hải quân New Zealand thông báo một chiếc máy bay sẽ khởi hành đến Samoa vào ngày 6/9 để đưa 75 người trên con tàu về nước.

Theo ông Golding, 2 người đã phải nhập viện, 1 người bị trật khớp vai và 1 người khác bị thương ở lưng. Trong khi đó, 12-15 người khác bị các vết thương và trầy xước nhỏ, và chấn thương nhẹ.

"Tôi mong muốn xác định chính xác nguyên nhân để chúng ta có thể rút kinh nghiệm và tránh lặp lại", bà nói, đồng thời cho biết thêm rằng trọng tâm trước mắt là cứu "những gì còn sót lại" của con tàu.