Tàu chiến Mỹ bị tấn công, Houthi cảnh báo "đấu trường rực lửa"

Trực thăng Houthi bay trên tàu chở hàng Galaxy Leader ở Biển Đỏ (Ảnh: Reuters).

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 24/12 xác nhận Mỹ đã bắn hạ 4 máy bay không người lái (UAV) đang hướng tới một tàu khu trục của Mỹ ở phía nam Biển Đỏ. CENTCOM cáo buộc các UAV này được phóng từ các khu vực do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen.

CENTCOM cho biết đây là cuộc tấn công thứ 14 và 15 do Houthi thực hiện nhằm vào các tàu ở Biển Đỏ kể từ ngày 17/10.

CENTCOM cũng xác nhận một UAV của Houthi suýt đâm vào một tàu chở dầu của Gabon với 25 thành viên thủy thủ đoàn Ấn Độ trên tàu. Vụ tấn công xảy ra khi tàu đang di chuyển qua Biển Đỏ từ cảng Ust-Luga ở Nga.

Theo CENTCOM, một tàu chiến Mỹ đã được triển khai để phản hồi tín hiệu khẩn cấp từ tàu chở dầu.

Người phát ngôn của lực lượng Houthi, Mohammed Abdul-Salam, đã lên tiếng phản bác.

"Một tàu chiến Mỹ đã nổ súng điên cuồng trong một nhiệm vụ trinh sát của lực lượng Yemen ở Biển Đỏ", ông Abdul-Salam nói, đồng thời cho biết một trong những tên lửa của Mỹ đã suýt bắn trúng một tàu chở dầu treo cờ Gabon đi từ Nga.

"Biển Đỏ sẽ là đấu trường rực lửa nếu Mỹ và các đồng minh tiếp tục hành vi bắt nạt. Các quốc gia giáp Biển Đỏ phải nhận ra thực tế về những mối nguy hiểm đe dọa an ninh quốc gia của họ", ông Abdul-Salam cảnh báo.

Theo người phát ngôn Houthi, "mối đe dọa đối với hàng hải quốc tế là kết quả của việc quân sự hóa Biển Đỏ của Mỹ và các đối tác của họ, những người đã đến khu vực này mà không có bất kỳ lý do chính đáng nào ngoài việc cung cấp hỗ trợ an ninh cho các tàu của Israel".

Vị trí Biển Đỏ (Ảnh: Sputnik).

Tuần trước, Mỹ đã triển khai Chiến dịch Bảo vệ Thịnh vượng, một liên minh hàng hải nhằm tăng cường an ninh ở phía nam Biển Đỏ. Lầu Năm Góc cho biết tính đến nay đã có hơn 20 quốc gia ký kết tham gia sáng kiến này.

Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ nói rằng "các cuộc tấn công trên quy mô rất lớn" nhằm vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ đã leo thang đến mức chưa từng thấy trong ít nhất "hai thế hệ".

Quan chức Mỹ mô tả các cuộc tấn công mà lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn thực hiện bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái, là "một sự thay đổi lớn trong môi trường an ninh so với hai tháng trước".

Biển Đỏ là khu vực có một trong những tuyến thương mại hàng hải quan trọng nhất thế giới và các cuộc tấn công đã gây ra tác động sâu rộng, với ít nhất 44 quốc gia có mối liên hệ với các tàu bị Houthi tấn công, đồng thời thương mại quốc tế nói chung bị gián đoạn.

Các cuộc tấn công trên Biển Đỏ đã leo thang kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Israel và Hamas vào đầu tháng 10. Khi Israel tăng cường trả đũa cuộc tấn công, Houthi bắt đầu nhắm mục tiêu vào các tàu mà họ cáo buộc hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Israel, mặc dù nhiều công ty bị nhắm mục tiêu cho biết họ không có mối liên hệ nào với Israel hoặc cuộc xung đột Israel - Hamas.