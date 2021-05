Sinh viên Việt Nam tại Nga tổ chức Đại hội thể thao nhân dịp các ngày lễ lớn của dân tộc

Các vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung thuộc các môn thể thao chính là bóng đá nam, bóng đá nữ, chạy tiếp sức và kéo co.

Hướng tới kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc như giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày sinh nhật Bác Hồ, ngày 25/4, tại Moscow đã diễn ra Đại hội thể thao cụm 5 hè 2021 với sự tham gia của các trường đại học trọng cụm và khách mời. Đại hội diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, đoàn kết, song vẫn đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Sự kiện nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao thể chất cho lưu học sinh, tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường tình đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa lưu học sinh các trường đại học tại cụm chi đoàn số 5 và các trường lân cận.

Với khẩu hiệu "đoàn kết, cao thượng, vui vẻ, an toàn", Đại hội năm nay đã thu hút sự tham dự đầy đủ của các sinh viên, lưu học sinh đến từ các tổ chức Đoàn trong cụm gồm các trường Đại học Nông nghiệp, Đại học Xây dựng Moscow, Đại học Trắc địa - Bản Đồ, Đại học Quản lý nhà nước, Đại học Xã hội, Đại học Năng lượng Moscow và các đơn vị khách mời gồm Đại học Công nghệ Hóa Mendeleev, Đại học Du lịch-dịch vụ, Đại học Ngôn ngữ, Viện Ngôn ngữ quốc gia mang tên Puskin, Đại học Bộ nội vụ, Học viện An ninh. Các vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung thuộc các môn thể thao chính là bóng đá nam, bóng đá nữ, chạy tiếp sức và kéo co.

Những người tham gia chơi kéo co.

Trưởng ban tổ chức Đại hội Hà Thị Minh Ngọc cho biết thời gian qua, các chi đoàn trong cụm đã xây dựng kế hoạch và tích cực luyện tập, rèn luyện sức khỏe để tham gia Đại hội: "Đại hội thể thao lần này nhằm tạo ra sân chơi năng động phong phú, góp phần rèn luyện sức khỏe, cũng như tăng cường sự giao lưu gắn kết giữa các chi đoàn. Trong công tác tổ chức, chúng tôi đã chú trọng tuân thủ việc đảm bảo công tác phòng chống dịch".

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Ban Cán sự Đoàn cho biết, Đại hội thể thao là một trong những hoạt động được mong đợi nhất của các bạn đoàn viên, sinh viên, lưu học sinh đang học tập và sinh sống ở Moscow. Mặc dù tình hình dịch bệnh tại Nga được cải thiện, song để đảm bảo đúng quy định về phòng chống dịch nên hoạt động thể thao được tổ chức theo hình thức cấp cụm. Hoạt động này là một dịp rất tốt để tập hợp tất cả các bạn đoàn viên, thanh niên cùng sinh hoạt, cùng giao lưu học hỏi và cùng hướng về tổ quốc trong những ngày lễ lớn.

Anh Nguyễn Xuân Hoàn, Phó Bí thư thường trực Ban Cán sự Đoàn tại LB Nga chia sẻ: "Chúng tôi hy vọng rằng, qua đại hội này các bạn đoàn viên thanh niên có nhiều cơ hội để giao lưu học hỏi và rèn luyện sức khỏe, tạo tâm lý thoải mái trước khi bước vào kì thi cuối kỳ. Chúng tôi cũng hy vọng đại hội thể thao cấp cụm sẽ tạo tiền đề để cho đến mùa hè khi tình hình dịch được cải thiện, Ban Cán sự đoàn sẽ tổ chức đại hội thể thao toàn nước Nga cho tất cả các đoàn viên thanh niên".

Sau nhiều giờ tranh tài sôi nổi, giải nhất kéo co thuộc về Chi đoàn Đại học Tổng hợp Quản lý quốc gia. Chi đoàn Đại học Năng lượng Moscow giành giải nhất điền kinh. Chi đoàn Đại học Du lịch và Dịch vụ quốc gia Nga vô địch bóng đá nữ, trong khi Chi đoàn Đại học Trắc địa và Bản đồ Moscow vô địch bóng đá nam.

Theo Văn Thường

VOV-Moscow