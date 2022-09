Quyết định táo bạo của Ukraine tạo nên bước ngoặt phản công ở Kharkov

Kho đạn của Nga ở Kharkov bị phá hủy sau màn tập kích của các tên lửa Tochka-U của Ukraine vào cuối tháng 8 (Ảnh: Defense Express).

Ngày 11/9, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã rút quân khỏi nhiều địa điểm tại tỉnh Kharkov của Ukraine sau chiến dịch phản công chớp nhoáng và đầy bất ngờ của Kiev tại tỉnh miền Đông Bắc Ukraine.

Theo những thông tin mới được công bố, sự rút lui nhanh chóng của quân đội Nga ở Kharkov có sự đóng góp rất lớn từ quyết định tấn công phủ đầu bằng tên lửa đạn đạo của Kiev nhằm vào kho đạn dược và vũ khí trọng yếu của Moscow tại khu vực này.

Những hình ảnh thu được sau khi quân đội Nga rút đi cho thấy những mảnh vỡ của tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U tại kho đạn và trang thiết bị quân sự lớn tại khu vực Kupiansk ở tỉnh Kharkov. Theo các nhân chứng, kho đạn này đã phát nổ dữ dội vào cuối tháng 8/2022, ngay trước chiến dịch phản công của Ukraine.

Kho đạn ở Kupiansk gần như đã bị san phẳng (Ảnh: Defense Express).

Đạn pháo cỡ nòng 152mm, hỏa tiễn cho các pháo phản lực BM-30 Smerch và BM-27 Uragan cũng như nhiều loại vũ khí khác của quân đội Nga đã bị tiêu diệt sau vụ tập kích trên. Điều này khiến cho pháo binh Nga ở Kharkov rơi vào tình cảnh thiếu đạn dược và qua đó không thể đáp trả các đợt tấn công dồn dập của quân đội Ukraine. Thời điểm vụ tập kích diễn ra chỉ ít ngày trước khi Kiev tiến hành phản công cũng khiến Moscow không kịp trở tay nhằm bổ sung lượng đạn dược và khí tài thiếu hụt.

Việc quyết định sử dụng tên lửa Tochka-U trong vụ tấn công này cũng được đánh giá rất cao do trong thời gian gần đây, vũ khí chủ lực cho các cuộc tập kích của quân đội Ukraine là các pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ viện trợ.

Ukraine phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U vào các vị trí của quân đội Nga.

Tochka-U là tên lửa đạn đạo chiến thuật phổ biến nhất trong kho vũ khí của quân đội Ukraine. Tên lửa này có thể tấn công các mục tiêu chiến thuật của đối phương như các cơ sở hậu cần, cầu, cảng, kho vũ khí, sân bay, điểm tập trung binh lực... Tochka-U đa phần sử dụng đầu đạn phân mảnh qua đó đạt được độ sát thương tương đối cao.

Với tầm bắn và hỏa lực vượt trội so với HIMARS, tên lửa Tochka-U không chỉ tăng độ hiệu quả cho kế hoạch tấn công của quân đội Ukraine mà còn đảm bảo an toàn cho các pháo phản lực do Mỹ viện trợ. Các chuyên gia phân tích nhận định với tầm bắn đã bị giảm xuống đáng kể, các tổ hợp HIMARS sẽ phải mạo hiểm luồn sâu vào khu vực do Nga kiểm soát nếu muốn đánh trúng kho đạn trên.

Những quyết định bất ngờ và táo bạo như trên đã góp phần rất lớn vào chiến thắng quan trọng của quân đội Ukraine ở Kharkov. Chiến dịch phản công chớp nhoáng vừa qua được giới quan sát nhận định là thách thức lớn nhất mà quân đội Nga từng phải đối mặt kể từ khi phát động chiến dịch quân sự hồi cuối tháng 2.