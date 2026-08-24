Quốc hội Iran thông qua dự thảo thu phí tại eo biển Hormuz

Eo biển Hormuz (Ảnh: Reuters).

Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của quốc hội Iran ngày 23/8 đã thông qua dự thảo kế hoạch "Hành động chiến lược đảm bảo an ninh và tiến trình tại eo biển Hormuz".

Theo đó các tàu thuyền thuộc những quốc gia được phép đi qua eo biển này sẽ phải trả phí cho các dịch vụ do Iran cung cấp.

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA dẫn lời người phát ngôn của ủy ban cho biết: "Dựa trên Điều 3, Iran sẽ thu phí các dịch vụ bao gồm hàng hải, môi trường, tiếp nhiên liệu trong các điều kiện đặc biệt, bảo hiểm, an toàn và các dịch vụ khác qua eo biển Hormuz”.

Người phát ngôn ủy ban, ông Hassan Qashqavi, cho biết Iran sẽ thu khoản phí này bằng đồng rial của Iran hoặc một loại ngoại tệ khác do Tehran quy định.

Ông cho biết, dự thảo luật cũng đã tính đến quyền lợi của các quốc gia giáp ranh với eo biển Hormuz.

Phía Iran lưu ý thêm: "Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz có những quy tắc và điều kiện riêng. Về vấn đề này, sau khi chấp thuận Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982, quốc gia láng giềng Oman đã lập tức đưa ra tuyên bố chính trị nhấn mạnh các điều khoản của công ước không được xâm phạm chủ quyền và an ninh quốc gia của họ”.

Cùng ngày, Cơ quan Quản lý eo biển Hormuz của Iran (PGSA) tuyên bố các tàu vi phạm quy định lưu thông qua eo biển Hormuz "sẽ đối mặt với các biện pháp hạn chế trong những hải trình tương lai".

"Trước tình trạng một số tàu vi phạm các quy định do Iran ban hành về việc quá cảnh qua eo biển Hormuz, các tàu này sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt trong các lần lưu thông tiếp theo, bao gồm phạt tiền, bắt giữ hoặc tịch thu", PGSA Iran nhấn mạnh.

PGSA cảnh báo thêm, các tàu hợp tác hoặc hỗ trợ những phương tiện nằm trong danh sách hạn chế cũng sẽ bị đưa vào danh sách vi phạm. PGSA lưu ý các chủ hàng muốn rút tên khỏi danh sách này phải nộp đơn kiến nghị kèm theo các tài liệu chứng minh liên quan.

Nhằm tránh phát sinh sự cố, cơ quan quản lý Iran khuyến cáo các công ty vận tải biển và chủ hàng không sử dụng các tàu vi phạm bằng cách chủ động tra cứu trên cổng thông tin do phía Iran cung cấp.

Eo biển Hormuz, tuyến đường thủy chiến lược đối với hoạt động vận tải dầu mỏ toàn cầu, đã trở thành đòn bẩy của Tehran kể từ khi cuộc xung đột với Mỹ và Israel nổ ra cuối tháng 2. Tehran trên thực tế đã kiểm soát eo biển này kể từ đó.

Iran tuyên bố sẽ không để "một giọt dầu nào" rời khỏi vịnh Ba Tư, đồng thời dọa sẽ tấn công những tuyến đường xuất khẩu thay thế nếu các quốc gia láng giềng tham gia vào chiến dịch gây áp lực kinh tế do Mỹ khởi xướng nhằm vào Tehran.

"Nếu các nước xung quanh Iran bắt tay với Mỹ trong cuộc chiến kinh tế này, sẽ không có một giọt dầu nào rời khỏi vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Chúng tôi cũng sẽ nhắm mục tiêu vào các tuyến đường xuất khẩu dầu khác khởi nguồn từ vịnh Ba Tư", ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran hôm 22/8 nêu rõ.