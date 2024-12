Quân nổi loạn tiến công "nhanh như chớp", áp sát thủ đô Syria

Các chiến binh phiến quân ngồi trên xe ở Homs, Syria vào ngày 7/12 (Ảnh: Reuters).

Hãng tin AP ngày 7/12 dẫn lời các nhà lãnh đạo phe đối lập và một chỉ huy Hồi giáo cho biết, các nhóm phiến quân ở Syria đã tiến đến vùng ngoại ô thủ đô Damascus trong một chiến dịch đang diễn ra nhanh chóng nhằm càn quét một số thành phố lớn nhất của Syria.

Văn phòng tổng thống Syria đã bác bỏ tin đồn rằng Tổng thống Bashar Assad đã rời khỏi Damascus, đồng thời nói thêm rằng các thông tin sai sự thật về việc ông Assad rời khỏi thủ đô Syria hoặc chạy ra nước ngoài đã được các kênh truyền thông nước ngoài lan truyền nhằm "gây hiểu lầm và ảnh hưởng" đến người dân nước này.

Trong bối cảnh các chiến binh thánh chiến Hayat Tahrir-al-Sham (HTS) và các lực lượng chống chính phủ khác di chuyển về phía nam từ các tỉnh Aleppo và Idlib trong tuần qua, quân đội Syria đã nhiều lần rút khỏi các thành trì quan trọng - bao gồm Aleppo, Hama và một số thị trấn phía bắc Homs - nhằm tái lập các tuyến phòng thủ và ngăn chặn những lực lượng phiến quân đang tiến công.

Theo AP, lực lượng nổi dậy dường như đã phá vỡ các phòng tuyến và tiến đến vùng ngoại ô Damascus hôm 7/12, đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2015, các chiến binh thánh chiến tiến vào thủ đô của Syria.

"Thành phố Homs đã được giành lại hoàn toàn", nhóm phiến quân tuyên bố vào sáng 8/12, chỉ 2 ngày sau khi nhóm này tuyên bố chiếm được thành phố Hama, phía bắc Homs.

Hãng tin RT (Nga) cho biết, giữa lúc nhóm nổi dậy HTS tiến quân "nhanh như chớp", văn phòng Tổng thống Syria đã ra tuyên bố hôm 7/12 rằng "một số cơ quan truyền thông nước ngoài đang lan truyền tin đồn và thông tin sai sự thật về việc Tổng thống Bashar al-Assad rời Damascus, hoặc có chuyến thăm nhanh chóng đến nước này hay nước khác".

"Văn phòng Tổng thống Syria phủ nhận tất cả tin đồn này, chỉ ra mục tiêu trắng trợn của họ và xác nhận rằng những thông tin này không mới, mà đúng hơn là các cơ quan này trước đây từng sử dụng cách này để gây hiểu lầm và gây ảnh hưởng đến nhà nước và xã hội Syria trong suốt những năm qua của cuộc chiến", tuyên bố nêu rõ.

Văn phòng tổng thống Syria khẳng định, ông Assad đang thực hiện "nhiệm vụ quốc gia và theo hiến pháp của mình từ thủ đô Damascus".

Trong bài viết dẫn nguồn tin ẩn danh hôm 7/12, báo Telegraph (Anh) cho biết gia đình Tổng thống Assad đã tới Nga và "không rõ" liệu tổng thống có ở lại Syria hay không. Nhiều hãng tin phương Tây đưa tin Ai Cập và Jordan đang thúc giục Tổng thống Assad rời khỏi Syria và thành lập một chính phủ từ nước ngoài.

Dưới sự lãnh đạo của một cựu thủ lĩnh Al-Qaeda và trước đây được gọi là Jabhat al-Nusra, HTS là một trong số nhiều phe phái nổi loạn chống lại chính phủ Tổng thống Assad trong cuộc nội chiến Syria.

Theo RT, Nga đã can thiệp vào cuộc xung đột ở Syria từ năm 2015, giúp chính quyền Tổng thống Assad giành lại phần lớn lãnh thổ từ Jabhat al-Nusra, Nhà nước Hồi giáo (IS) và hàng chục nhóm thánh chiến vũ trang được cho là nhận sự hỗ trợ từ Mỹ mà Washington gọi là "phiến quân ôn hòa". Mỹ đã trực tiếp can thiệp chống lại IS, nhưng được cho là đã trang bị vũ khí và tài trợ cho các lực lượng chống chính quyền Tổng thống Assad trong suốt cuộc xung đột kéo dài hàng thập niên.

Tổng thống Assad tuyên bố sẽ "tiêu diệt" những phiến quân đang càn quét khu vực miền trung Syria và trừng phạt "lực lượng tài trợ và ủng hộ" các nhóm này. Các máy bay chiến đấu của Nga và Syria đã thực hiện các cuộc không kích gần như liên tục vào các vị trí của HTS kể từ khi cuộc tấn công bắt đầu vào tuần trước.