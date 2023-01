Quan chức Ukraine thừa nhận lưới điện quốc gia có thể sụp đổ bất cứ lúc nào

Một trạm biến áp cao thế của Ukraine bị phá hủy sau một cuộc tập kích tên lửa tháng 11/2022 (Ảnh: Getty).

"Chúng tôi không muốn nói đến chuyện sụp đổ, nhưng nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào bởi bất cứ lúc nào tên lửa của Nga cũng có thể phá hủy hạ tầng quan trọng ở Kiev và ở những thành phố khác", Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko trả lời phỏng vấn Reuters ngày 16/1 bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Ông Klitschko cho biết thêm: "Chúng tôi đang thiếu hụt khoảng 30% lượng điện ở Kiev". "Ở Ukraine hiện giờ rất lạnh, khoảng -10 độ C, -20 độ C, thậm chí thi thoảng xuống -30 độ C. Sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt như vậy mà không có điện, không có sưởi là gần như không thể. Đó là lý do tại sao tình hình rất nghiêm trọng, chúng tôi đang chiến đấu để sinh tồn", ông Klitschko nói.

Các cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái diện rộng của Nga kể từ đầu tháng 10 đã phá hủy khoảng một nửa hạ tầng điện của Ukraine. Hàng triệu người dân ở đây rơi vào cảnh thiếu điện, nước, hệ thống sưởi ấm giữa mùa đông giá rét.

Mặc dù giới chức Ukraine nhận định kho tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã cạn kiệt, song không có dấu hiệu nào cho thấy Moscow đã ngừng chiến thuật tập kích diện rộng vào hạ tầng trọng yếu của Ukraine.

Quân đội Ukraine dự đoán, Nga có thể mở một đợt tấn công mới quy mô lớn vào đầu năm nay và Kiev đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản này.