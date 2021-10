Quan chức Mỹ lo ngại về máy bay không người lái Trung Quốc

Dân trí Một quan chức cấp cao của Mỹ đã kêu gọi đưa công ty sản xuất máy bay không người lái (UAV) của Trung Quốc DJI vào "danh sách đen", viện dẫn hàng loạt mối đe dọa từ các thiết bị này.

Ủy viên Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) Brendan Carr (Ảnh: Reuters).

Newsweek đưa tin, Ủy viên Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) Brendan Carr ngày 19/10 đã kêu gọi đưa DJI, một "ông lớn" chuyên sản xuất UAV của Trung Quốc - vào "danh sách đen".

Trong thông cáo báo chí FCC phát đi, ông Carr so sánh DJI là "phiên bản trên không của Huawei". Huawei, tập đoàn truyền thông hàng đầu Trung Quốc, đã bị Mỹ đưa vào "danh sách đen" từ năm 2019 vì cáo buộc công nghệ của Huawei có thể được dùng để hỗ trợ nỗ lực gián điệp của chính phủ Trung Quốc. Huawei đã bác bỏ cáo buộc này.

Ông Carr nghi ngờ rằng, các sản phẩm của DIJ, nhà sản xuất UAV lớn nhất thế giới, có thể bị tận dụng để gây bất lợi cho Mỹ.

"UAV của DJI và công nghệ giám sát trên những hệ thống đó đang thu thập lượng lớn dữ liệu nhạy cảm. Mọi thứ từ hình ảnh độ phân giải cao của các cơ sở hạ tầng chủ chốt tới công nghệ nhận diện gương mặt và cảm biến từ xa có thể đo thân nhiệt và nhịp tim của người. Ứng dụng phần mềm của DJI thu thập lượng lớn thông tin cá nhân từ điện thoại thông minh của người vận hành và chúng có thể bị Bắc Kinh khai thác. Một cựu quan chức Lầu Năm Góc từng nói rằng có nhiều thông tin đã bị gửi về Trung Quốc từ UAV của DJI", ông Carr cáo buộc.

Ông Carr cho biết, theo luật Trung Quốc, "phần lớn dữ liệu nhạy cảm" do DJI thu thập có thể được sử dụng cho mục đích gián điệp. Ông đề xuất thêm DJI vào danh sách đen của FCC bao gồm các công ty "bị xem là gây ra rủi ro không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia của Mỹ hoặc an ninh và an toàn của người Mỹ". Sản phẩm của các công ty thuộc danh sách này sẽ bị cấm mua bằng ngân sách liên bang.

Trước đó, Mỹ từng đưa Huawei và một số công ty Trung Quốc khác như ZTE, Hytera, Dahua và Hikvision vào danh sách nói trên.

Ông Carr cho rằng việc các UAV DJI được sử dụng rộng rãi tại nhiều cơ quan thực thi pháp luật và an toàn công cộng cấp tiểu bang và địa phương như hiện nay có nghĩa rằng việc hành động nhanh chóng là cần thiết để đối phó với mối đe dọa an ninh quốc gia của DJI.

Các sản phẩm của DJI chiếm khoảng một nửa thị trường UAV của Mỹ, theo Newsweek. Bộ Thương mại Mỹ đã đưa DJI vào "danh sách đen" hồi cuối năm ngoái. Quốc hội Mỹ cấm Bộ Quốc phòng Mỹ mua hoặc sử dụng UAV của DJI năm 2019, và Bộ Nội vụ Mỹ sau đó đã cấm bay một phi đội UAV của DJI.

Trả lời Newsweek, phía DJI cho biết sản phẩm của họ hoạt động "an toàn trong các hoạt động nhạy cảm và quan trọng".

Đức Hoàng

Theo Newsweek