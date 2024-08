Quan chức an ninh cấp cao Nga đến Iran giữa lúc "nước sôi lửa bỏng"

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (Ảnh: Sputnik).

Hội đồng An ninh Liên bang Nga hôm nay 5/8 thông báo, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu đã đến Iran trong chuyến thăm làm việc theo kế hoạch nhằm thảo luận về các vấn đề an ninh toàn cầu và khu vực.

Ông Shoigu sẽ hội đàm với người đồng cấp Iran, Ali Akbar Ahmadian, và Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran Mohammad Bagheri. Ông Shoigu cũng có cuộc gặp với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Chương trình nghị sự bao gồm nhiều vấn đề hợp tác giữa Nga và Iran, bao gồm an ninh và kinh tế.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tiết lộ Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan vào tháng 10.

Vào tháng 7, Tổng thống đắc cử của Iran đã đưa ra thông điệp nhấn mạnh, Nga là "một đồng minh chiến lược và là nước láng giềng có giá trị của Iran, đồng thời chính quyền Iran sẽ vẫn cam kết mở rộng và tăng cường hợp tác giữa hai nước".

"Tôi sẽ tiếp tục ưu tiên hợp tác song phương và đa phương với Nga, đặc biệt là trong các khuôn khổ như BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và Liên minh Kinh tế Á - Âu", ông Pezeshkian tuyên bố.

Chuyến thăm của ông Sergei Shoigu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga, diễn ra trong bối cảnh Iran cảnh báo sẽ "trả thù" khốc liệt Israel vì cho rằng nước này liên quan đến vụ ám sát 2 thủ lĩnh của Hamas và Hezbollah vào cuối tháng 7.

Trong khi thừa nhận không kích thủ lĩnh Hezbollah ở Beirut, Li Băng hôm 30/7, Israel đến nay vẫn không phủ nhận hay xác nhận liên quan đến vụ ám sát thủ lĩnh Hamas ở Tehran một ngày sau đó. Mặc dù vậy, Israel tuyên bố sẵn sàng đối phó mọi kịch bản có thể xảy ra.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei được cho là đã lệnh cho quân đội tấn công lãnh thổ Israel để trả đũa.

Ngay sau khi xảy ra vụ ám sát thủ lĩnh Hamas, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Andrey Nastasyin cảnh báo, khu vực Trung Đông "đang bên bờ vực của một cuộc xung đột toàn cầu".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cảnh báo vụ ám sát thủ lĩnh Hamas đi ngược lại với các nỗ lực mang lại hòa bình cho khu vực, thậm chí có thể làm mất ổn định hơn nữa tình hình vốn đã căng thẳng.

Bộ Ngoại giao Nga nhận định, "rõ ràng những kẻ tổ chức vụ ám sát chính trị này hiểu rằng những hành động này sẽ gây ra hậu quả nguy hiểm cho toàn bộ khu vực".

Theo Bộ Ngoại giao Nga, vụ ám sát thủ lĩnh Haniyeh sẽ có tác động vô cùng tiêu cực đến các cuộc tiếp xúc gián tiếp trong tương lai giữa Hamas và Israel, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế và tránh mọi bước đi có thể làm tình hình an ninh trong khu vực trở nên tồi tệ hơn và dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự trên quy mô lớn.

Tình báo phương Tây dự đoán Iran sẽ tiến hành cuộc tấn công trong đầu tuần này, với quy mô tương tự cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel hồi tháng 4 gồm hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái.

Tại cuộc họp nội các an ninh vào tối 4/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định nước này đang trong cuộc chiến "đa mặt trận" và sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cũng tuyên bố: "Nếu họ dám tấn công chúng ta, họ sẽ phải trả giá đắt".

Giữa lúc căng thẳng leo thang, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nhắc lại sự ủng hộ của Washington đối với an ninh của Israel và "quyền tự vệ trước các mối đe dọa từ Iran, Hezbollah, Houthi cũng như các nhóm vũ trang khác do Iran hậu thuẫn".