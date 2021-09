Dân trí Nữ phiên dịch viên xuất hiện trong cuộc gặp của Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản năm 2019 đã gây chú ý vì vẻ ngoài xinh đẹp.

Phiên dịch viên xinh đẹp gây "sốt" trong cuộc gặp Trump - Putin

Daria Boyarskaya (thứ 2 từ trái sang) ngồi cạnh Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc gặp với cựu Tổng thống Donald Trump tại hội nghị G20 ở Osaka, Nhật Bản năm 2019 (Ảnh: AP).

Daria Boyarskaya, 36 tuổi, là nữ phiên dịch viên của Bộ Ngoại giao Nga. Cô tháp tùng Tổng thống Vladimir Putin tới hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản vào năm 2019.

Trong các bức ảnh được công bố trên truyền thông, Boyarskaya được nhìn thấy xuất hiện bên cạnh Tổng thống Putin khi nhà lãnh đạo Nga dự hội nghị G20.

Boyarskaya cũng đi cùng ông Putin tới nơi tổ chức cuộc gặp của Tổng thống Nga với người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Cô mặc chiếc váy màu xanh, tóc xõa ngang vai khi ngồi phía sau hỗ trợ phiên dịch cho nhà lãnh đạo Nga.

Boyarskaya ngồi cạnh Tổng thống Putin trong cuộc gặp với cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton vào năm 2018 (Ảnh: REN TV).

Theo East2West News, Boyarskaya tốt nghiệp Trường Phiên dịch Hội nghị St. Petersburg và từng theo học tại Đại học Tổng hợp Liên bang Baltic Immanuel Kant.

Boyarskaya từng tháp tùng Tổng thống Putin tham dự nhiều cuộc gặp với các quan chức cấp cao. Ba năm trước cuộc gặp với cựu Tổng thống Donald Trump, Boyarskaya đã xuất hiện bên cạnh nhà lãnh đạo Nga trong cuộc gặp với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vào năm 2016.

Boyarskaya cũng dự cuộc họp của ông Putin với cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton tại Moscow, Nga vào tháng 10/2018. Boyarskaya từng phiên dịch cho Tổng thống Putin trong cuộc họp với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vào tháng 4/2016.

Theo thông tin trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, Boyarskaya làm việc thường xuyên làm việc tại Hội đồng Nghị viện OSCE và Bộ Ngoại giao Nga.

Những bức ảnh do East2West News công bố cho thấy ngoại hình xinh đẹp của Boyarskaya. Chuyên gia ngôn ngữ của Bộ Ngoại giao Nga xuất hiện trong những bộ đồ lộng lẫy và quyến rũ. Ngoài công việc của một phiên dịch viên, Boyarskaya còn là một vũ công nghiệp dư.

Cận cảnh nhan sắc của phiên dịch viên Daria Boyarskaya (Ảnh: Dailymail).

Theo nội dung trích từ cuốn sách "I'll Take Your Questions Now" (Bây giờ tôi sẽ trả lời các câu hỏi của quý vị) sắp ra mắt của cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham, bà Fiona Hill, khi đó là quan chức phụ trách các vấn đề về Nga và châu Âu tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, đã nói với bà Stephanie rằng không phải ngẫu nhiên một nữ phiên dịch viên xinh đẹp như Daria Boyarskaya được phía Nga lựa chọn trong cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump.

"Khi cuộc họp bắt đầu, Fiona Hill nghiêng người và hỏi tôi liệu tôi có để ý đến phiên dịch viên của ông Putin, một người phụ nữ da nâu rất quyến rũ với mái tóc dài, khuôn mặt xinh xắn và dáng vóc tuyệt vời. Hill tiếp tục nói với tôi rằng cô ấy nghi ngờ người phụ nữ đã được ông Putin lựa chọn đặc biệt để gây ấn tượng với tổng thống của chúng tôi", Grisham viết, theo một đoạn trích đăng trên New York Times.

Bà Stephanie Grisham là người đã ngồi cạnh ông Trump khi ông và Tổng thống Putin gặp gỡ truyền thông bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2019.

Tuy nhiên, người phát ngôn Tổng thống Nga, Dmitry Peskov, đã lên tiếng bác bỏ giả thuyết trên. Ông Peskov khẳng định Tổng thống Putin không tham gia vào việc lựa chọn người phiên dịch.

"Bộ Ngoại giao điều động phiên dịch viên theo yêu cầu của chính quyền tổng thống. Bản thân ông Putin không tham gia vào quá trình này", New York Post dẫn lời ông Peskov.

Boyarskaya là một vũ công nghiệp dư (Ảnh: Dailymail).

Thành Đạt

Theo RT