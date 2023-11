Ông Trump giàu lên sau khi rời nhiệm sở

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty).

Theo Bloomberg, tổng tài sản của ông Trump hiện được định giá 3,1 tỷ USD, tăng thêm nửa tỷ USD so với con số 2,6 tỷ USD vào năm 2021.

Câu hỏi về giá trị thực tế của tài sản mà cựu Tổng thống Mỹ đang nắm giữ được quan tâm hơn trong bối cảnh ông Trump đang chạy đua tái tranh cử và cũng đối mặt với cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản.

Các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Trump duy trì những con số khả quan bất chấp phải đối mặt với thị trường bất động sản ảm đạm.

Theo báo cáo phân tích, ông Trump chuyển đến bang Florida sau khi rời Nhà Trắng trùng thời điểm bùng nổ giá bất động sản. Điều này đã giúp củng cố tài chính cho một trong những mảng kinh doanh giá trị nhất của ông Trump, Mar-a-Lago ở Palm Beach và khu nghỉ dưỡng Doral ở Miami.

Cùng lúc đó, doanh thu ở các sân golf còn lại của ông Trump tăng hơn 50% kể từ năm 2019.

Báo cáo cho biết thêm, sau khi bán khách sạn của tập đoàn ở Washington và trả hết các khoản vay, ông Trump đang sở hữu nhiều tiền mặt hơn.

Ngày 6/11, ông Trump đã trình diện tại Tòa Thượng thẩm New York để nghe chất vấn trong vụ kiện gian lận tài chính do Tổng chưởng lý bang New York Letitia James khởi xướng.

Cựu Tổng thống Trump cho rằng việc ông phải đối mặt với vụ kiện này là một hành vi can thiệp bầu cử và ông là "nạn nhân chính trị". Vụ án dân sự có thể khiến vị tỷ phú kiêm chính trị gia này bị phạt hàng trăm triệu USD, đồng thời ngăn cản ông ghi tên mình vào lá phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 .

Mặc dù tính chất của vụ kiện dân sự sẽ không khiến ông Trump vào tù dù có bị kết tội, tuy nhiên, hiện cựu Tổng thống Mỹ vẫn sẽ phải hầu tòa cho một số cáo buộc hình sự có án tù khác.

Hiện vẫn chưa rõ liệu có bản án nào trong số đó có khả năng ngăn cản việc ông Trump trở lại Nhà Trắng hay không. Luật hiến pháp Mỹ quy định không rõ ràng về những điều kiện cần thiết để loại một ứng cử viên khỏi cuộc tranh cử tổng thống.