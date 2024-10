Ông Trump được dự đoán thắng ở tất cả bang chiến trường

Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump tham gia sự kiện vận động tranh cử ở Greensboro, North Carolina ngày 22/10 (Ảnh: Reuters).

Trang đặt cược Election Betting Odds ngày 22/10 công bố tỷ lệ đặt cược ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng ở các bang Arizona là 72,1%, Georgia là 70,5%, North Carolina là 66,5%, Pennsylvania là 61,5%, Nevada là 60,7%, Michigan là 59,5% và Wisconsin là 57,5%.

Trong khi đó, đối thủ của ông Trump bên đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris, được dự đoán sẽ thua ở tất cả các bang này trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Phân tích dự đoán rằng ông Trump sẽ giành được 312 phiếu đại cử tri, so với 226 phiếu của bà Harris.

Trang đặt cược này tổng hợp dữ liệu do Betfair, Smarkets, PredictIt, Polymarket và Kalshi cung cấp và cập nhật thông tin sau 20 phút một lần.

Theo một cuộc khảo sát do The Atlanta Journal-Constitution thực hiện, ông Trump đang dẫn trước bà Harris 4% ở bang chiến trường Georgia. Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa nhận được 47% tỷ lệ ủng hộ, trong khi ứng viên đảng Dân chủ được 43% tỷ lệ ủng hộ. Tuy nhiên, The Atlanta Journal-Constitution lưu ý rằng 8% cử tri tiềm năng cho biết họ vẫn chưa quyết định và điều này có thể thay đổi kết quả chung cuộc.

Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 7 đến ngày 16/10 trong số 1.000 cử tri tiềm năng ở Georgia.

Một cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 3% trên quy mô toàn quốc, với tỷ lệ 46% so với 43%.

Khi được hỏi về cách tiếp cận đối với các thách thức về nhập cư và kinh tế, những người được khảo sát đã ủng hộ ông Trump, người dẫn trước với tỷ lệ 46-38% về kinh tế và 48-35% về nhập cư.

Hơn 4.100 người trưởng thành ở Mỹ đã tham gia cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos, được tiến hành trực tuyến trên toàn quốc từ ngày 15 đến ngày 21/10.

Cuộc đua vào Nhà Trắng cho đến nay vẫn rất khó đoán vì các cuộc khảo sát vẫn có sai số, có nghĩa là những điểm thiếu chính xác điển hình trong cuộc bỏ phiếu có thể làm thay đổi kết quả.

Theo giới chuyên gia, các bang Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin sẽ là chiến trường quyết định liệu ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris hay ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ trở thành tổng thống tiếp theo trong cuộc bầu cử vào ngày 5/11.

Chiến dịch tranh cử của 2 ứng viên đang ở giai đoạn cao trào khi cả 2 đều đang tập trung nỗ lực để giành được các cử tri ở những bang chiến trường. Hiện cả 2 ứng viên đều bám đuổi sít sao trong các cuộc khảo sát trước thềm bầu cử.

Những bang chiến trường sẽ có vai trò quyết định trong việc xác định ứng cử viên nào đạt được 270 phiếu đại cử tri quan trọng trong cuộc bầu cử vào đầu tháng 11. Hiện tại, cả ông Trump và bà Harris đều không có lợi thế dẫn đầu rõ ràng ở đủ bang để đảm bảo con số đó.