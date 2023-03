Ông Tập Cận Bình nêu các mục tiêu chính trong nhiệm kỳ mới

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Reuters).

Phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa XIV diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh sáng 13/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc cần cân bằng giữa tăng trưởng và an ninh sẽ là chìa khóa để đạt được mục tiêu trên.

"An ninh là nền tảng của sự phát triển. Ổn định là điều kiện tiên quyết của thịnh vượng. Chúng ta phải có một cách tiếp cận toàn diện, có hệ thống để đảm bảo an ninh quốc gia. Chúng ta cần cải thiện quản trị công và phát triển một khuôn khổ an ninh quốc gia toàn diện," ông Tập nói.

Ông cũng cho biết, Trung Quốc sẽ dốc toàn lực để hiện đại hóa quân đội và biến Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc thành một lực lượng bảo vệ hiệu quả các lợi ích quốc gia.

Ông cam kết, Bắc Kinh sẽ không đóng cửa với thế giới và sẽ tích cực theo đuổi chủ nghĩa đa phương cũng như tham gia vào sự phát triển và quản trị toàn cầu.

Chủ tịch Trung Quốc cho hay, chính quyền đại lục sẽ hỗ trợ phát triển kinh tế cho đặc khu Hong Kong và Macao. Bắc Kinh cũng sẽ theo đuổi giải pháp hòa bình cho vấn đề Đài Loan, nhưng phản đối nỗ lực can thiệp của bất kỳ thế lực bên ngoài nào.

Quốc hội Trung Quốc hôm 10/3 nhất trí bầu ông Tập Cận Bình giữ chức Chủ tịch nước. Đây là nhiệm kỳ thứ 3 của ông ở cương vị này. Ông Tập cũng được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc nhiệm kỳ 3.