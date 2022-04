Ông Medvedev lên tiếng về lùm xùm quanh cáo buộc Bucha

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: TASS).

"Một hình ảnh máy bay lấy ra từ một trò chơi điện từ. Một máy bay không người lái bị hạ bởi một hũ cà chua. Người chết đầu hàng tàu chiến Nga. Bệnh viện nhi ở Mariupol, và giờ là Bucha", hãng tin TASS dẫn lời Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ông cho rằng, những "tin giả" do truyền thông Ukraine và phương Tây dựng lên nhằm làm xấu hình ảnh của Nga.

Bình luận được đưa ra sau khi giới chức Ukraine cáo buộc Nga phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng loạt dân thường ở Bucha. Kiev đã công bố các bằng chứng về hàng trăm thi thể của dân thường ở Bucha cuối tuần trước, và nghi ngờ do chiến dịch quân sự của Nga. Bucha là một thị trấn gần Kiev mà Ukraine mới giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn.

Trong khi đó, Nga khẳng định phía Ukraine đã dàn dựng các video và hình ảnh về dân thường thiệt mạng ở Bucha để đổ lỗi cho Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng của họ đã rời Bucha vào ngày 30/3, trong khi "bằng chứng chết chóc" xuất hiện 4 ngày sau đó, sau khi nhân viên cơ quan an ninh Ukraine đến thị trấn.

Nga đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn để làm rõ các thông tin liên quan đến vụ phát hiện nhiều thi thể tại thị trấn Bucha, song đề nghị đã bị bác bỏ.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua 5/4 đã có bài phát biểu trực tuyến trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tại đó, ông cho biết, Ukraine có "bằng chứng thuyết phục" như các hình ảnh vệ tinh cho thấy những gì thực sự đã xảy ra ở Bucha. Ông kêu gọi một cuộc điều tra đầy đủ và minh bạch về vụ việc ở Bucha, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine.

"Họ (Nga) nói rằng mọi chuyện là dàn dựng. Chúng tôi có bằng chứng rõ ràng, có hình ảnh vệ tinh. Chúng ta có thể điều tra một cách toàn diện và minh bạch", ông Zelensky nói.

Trước bài phát biểu, ông Zelensky đã có chuyến thăm thị trấn Bucha, trò chuyện với phóng viên quốc tế. Ông nói rằng, vụ việc ở Bucha khiến cho đàm phán với Nga "khó khăn hơn". Mặc dù vậy, ông cũng khẳng định, Ukraine không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục đàm phán với Nga để chấm dứt xung đột, song ông có thể không có cuộc gặp nữa giữa nguyên thủ hai nước.

Lùm xùm liên quan đến vụ việc ở Bucha đã đẩy căng thẳng giữa Nga và phương Tây lên một nấc thang mới. Hàng loạt quốc gia châu Âu, trong đó có Italy, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Thụy Điển, Estonia, đã phản ứng với diễn biến này bằng quyết định trục xuất các nhà ngoại giao của Nga. Một số vụ trục xuất liên quan tới cáo buộc gián điệp, trong khi một số nước khác giải thích rằng họ thể hiện phản ứng trước việc Ukraine cáo buộc Nga liên quan tới cái chết của các dân thường ở Bucha.