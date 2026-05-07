Iran nêu điều kiện cho phép lưu thông ổn định qua eo biển Hormuz

Eo biển Hormuz (Ảnh: TASS).

Trong một tuyên bố đăng tải ngày 6/5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố việc quá cảnh qua eo biển Hormuz sẽ dần trở nên an toàn và ổn định khi tình hình an ninh tại vịnh Ba Tư được cải thiện "với các mối đe dọa từ bên ngoài bị vô hiệu hóa”.

IRGC cho biết, họ đã ghi nhận mức độ tuân thủ tốt các quy định từ các công ty vận tải và nhân viên đang tìm cách quá cảnh qua eo biển Hormuz.

Thông báo nêu rõ, Iran sẽ cho phép nối lại việc quá cảnh tại tuyến đường thủy then chốt này khi các mối đe dọa từ chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhắm vào Iran giảm bớt.

“Chúng tôi cảm ơn các thuyền trưởng và chủ tàu tại vịnh Ba Tư và vịnh Oman đã tuân thủ các quy định của Iran tại eo biển Hormuz và góp phần vào an ninh hàng hải khu vực. Với việc các mối đe dọa đã bị vô hiệu hóa và các quy trình mới đã sẵn sàng, việc di chuyển an toàn và ổn định qua eo biển Hormuz sẽ được đảm bảo”, IRGC nêu rõ.

Cùng ngày, Cơ quan Cảng và Hàng hải Iran gửi một thông điệp chính thức tới các thuyền trưởng cho biết, Iran đã sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cho các tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Tài liệu cho hay, các cảng của Iran đã sẵn sàng cung cấp "các dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật, cũng như hỗ trợ y tế”.

Thông tin được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Iran buộc phải bắn tên lửa và máy bay không người lái để cảnh báo các tàu chiến Mỹ đang tìm cách tiếp cận eo biển Hormuz trong nỗ lực phá vỡ quyền kiểm soát của Iran với tuyến đường thủy chiến lược.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó vào thứ tư cho biết ông đã từ bỏ kế hoạch mới công bố nhằm buộc Iran phải mở cửa eo biển.

Iran đã hạn chế việc đi lại qua eo biển Hormuz kể từ những ngày đầu Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công quân sự Iran hồi cuối tháng 2.

Các nguồn thạo tin cho hay, Iran đang giới thiệu một cơ chế mới cho phép tàu thuyền đi qua các hành lang được chỉ định tại eo biển Hormuz.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh có các báo cáo cho thấy Iran và Mỹ đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận cho phép chấm dứt vĩnh viễn xung đột và nới lỏng các hạn chế của Iran đối với việc đi lại qua Hormuz.

Hồi đầu tuần, Mỹ đã triển khai chiến dịch nhằm khơi thông Hormuz, sử dụng lực lượng quân sự hộ tống tàu thương mại qua eo biển. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo tạm dừng chiến dịch này chỉ sau 2 ngày với lý do có tiến triển trong đàm phán với Iran. Ông tin 2 bên có thể đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột trong vòng một tuần tới, trong đó có điều khoản mở cửa lại Hormuz.