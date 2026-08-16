Đoạn video cho thấy người phụ nữ bám vào bên ngoài tòa nhà chung cư, đôi chân lơ lửng trên khoảng không trong khi ngọn lửa bùng phát dữ dội bên trong.

Trong tình thế tuyệt vọng, một lính cứu hỏa ở tầng dưới đã ra hiệu cho cô di chuyển về phía thang cứu hộ. Tuy nhiên, do thang chỉ vươn tới được tầng 9 và khoảng cách quá lớn, người phụ nữ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải nhảy xuống.

Một phụ nữ liều mình nhảy từ tầng 11 của tòa nhà đang bốc cháy dữ dội (Video: Daily Mail).

Khi ngọn lửa ngày càng lan đến gần, cô quyết định buông tay và lao mình về phía lính cứu hỏa đang dang rộng vòng tay chờ sẵn bên dưới. Thật kỳ diệu, cô đã rơi trúng vào giỏ cứu hộ với tiếng động mạnh, trước khi được đưa xuống mặt đất an toàn. Sự việc hy hữu này diễn ra tại quận Friedrichshain ở Berlin, Đức.

Theo các báo cáo, vụ hỏa hoạn đã khiến 13 người bị thương nhẹ. Lực lượng cứu hỏa cuối cùng đã khống chế được đám cháy trong gần 3 giờ đồng hồ.

Sự việc này xảy ra vài tháng sau một vụ hỏa hoạn lớn khác tại Đức vào tháng 3, khi hàng trăm người buộc phải sơ tán khỏi hộp đêm K Club ở thành phố Kehl.

Khoảng 750 người đã tháo chạy khỏi hộp đêm khi ngọn lửa bùng phát vào khoảng 3h45 (giờ địa phương) và nhanh chóng "lan ra toàn bộ tòa nhà". May mắn thay, tất cả đều thoát nạn thành công, dù 3 người đã được nhân viên y tế khẩn cấp chăm sóc do bị sốc.

Lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực dập tắt đám cháy dữ dội tại hộp đêm nằm trong khu công nghiệp của thành phố. Vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nặng nề đến mức phần lớn tòa nhà mà sau đó đã bị phá dỡ.