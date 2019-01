Nhân tình nóng bỏng của tỷ phú Amazon giàu cỡ nào?

Người tình tin đồn của tỷ phú Amazon lần đầu xuất hiện sau lùm xùm

Sự nghiệp của Lauren Sanchez bắt đầu từ truyền thông. (Ảnh: Rex)

Cô Lauren Sanchez, 49 tuổi, bắt đầu sự nghiệp với vai trò là một trợ lý tại kênh truyền hình KCOP-TV ở Los Angeles. Từ đây, cô trở thành một biên tập viên, sau đó là phóng viên cho KTVK-TV ở Phoenix. Nấc thang sự nghiệp của cô không dừng lại ở đó khi cô tiếp tục trở thành một người dẫn chương trình cho nhiều kênh truyền hình khác nhau và thậm chí từng tham gia đóng phim.



Ngoài đam mê với truyền thông, người phụ nữ với cá tính mạnh mẽ này cũng có đam mê với bầu trời khi cô quyết tâm có bằng lái máy bay để tự điều khiển những chiếc trực thăng và lập ra Black Ops Aviation vào năm 2016. Đây là một công ty chuyên sản xuất các video từ trên không cho các chương trình truyền hình, phim truyện và các doanh nghiệp có nhu cầu khác.

Chia sẻ với The Hollywood Reporter về đam mê với bầu trời, cô Sanchez nói: "Lĩnh vực này chủ yếu do nam giới đảm nhận. Song không có lý do gì mà không có thêm nhiều phụ nữ tham gia vào lĩnh vực đó. Tôi đã có công việc, đã có sự nghiệp. Bản thân tôi yêu thích giải trí, thích quay phim vì vậy tôi muốn kết hợp tất cả".

Lauren Sanchez có sở thích lái máy bay, trực thăng. (Ảnh: Hollywood)

Sanchez còn làm cố vấn về lĩnh vực quay phim trên không cho nhiều bộ phim truyền hình của các đạo diễn Hollywood như Christopher Nolan. Cô cũng lấn sâu vào lĩnh vực truyền hình với vai trò là nhà sản xuất phim, phóng sự. Năm 2014, cô hợp tác với Pursuit Productions để sản xuất các phim tài liệu và phóng sự.

Cô được cho là hiện sở hữu khối tài sản lên tới 30 triệu USD. Dailymail mới đây dẫn lời một người bạn thân của Sanchez nói rằng, cô thuộc tuýp người tiêu xài xa hoa.

Một lần đi mua sắm cùng bạn bè tại các cửa hàng của Neiman Marcus và Barney's ở Beverly Hills, Sanchez đã không ngần ngại tậu số giày thiết kế với giá 12.000 USD.

Khi một trong những người bạn hỏi rằng liệu người chồng giàu có tài giỏi Patrick Whitesell sẽ nói gì về việc này, Sanchez bình thản đáp: "Để xem nhé". Tiếp đó, cô gọi điện cho chồng và nói: "Em mua tất số giày này được chứ" và người chồng đã đồng tình ngay lập tức. Khi đó, Sanchez tự hào khoe với bạn bè: "Tớ đã trói anh ấy rồi, tớ có thể có bất cứ thứ gì tớ muốn".

Sanchez có sở thích mua sắm hàng hiệu. (Ảnh: AFF)

Sanchez kết hôn với Patrick Whitesell, người sáng lập công ty giải trí đại diện cho nhiều ngôi sao Hollywood, vào năm 2005. Cặp đôi được cho là đã ly dị từ mùa thu năm ngoái. Hai người đều là đối tác làm ăn với tỷ phú Bezos trong một dự án năm 2016. Theo tạp chí National Enquirer, tỷ phú Bezos đã "lọt vào tầm ngắm" của cựu MC truyền hình Sanchez ngay từ những ngày đầu gặp gỡ đó. Tuy nhiên, cặp đôi mới chỉ bắt đầu hẹn hò tình tứ từ khoảng 8 tháng trở lại đây và mối quan hệ của họ bị gia đình hai bên phát hiện vài tháng gần đây trước khi trở thành chủ đề gây xôn xao truyền thông những ngày qua.

Nhà riêng của Sanchez ơ Beverly Hills, California. (Ảnh: Spot)

Minh Phương

Tổng hợp